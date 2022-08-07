Serbest Güreş Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonası

Şeref Eroğlu: Şampiyon olmak istiyorum diyen gençlerin takipçisiyiz

Necmi Gençalp: Rekabetin olması güreşçileri boş bırakmıyor

Milli güreşçi Süleyman Atlı ise yaptığı açıklamada, "İslami Dayanışma Oyunları ve dünya şampiyonası için şu an yükseklik kampındayız Bolu'da. Sezon başından beri önümüzdeki programa göre hareket ettik. Şimdiye kadar kamplarımız verimli geçti. Antrenmanlarımız istediğimiz performansta gidiyor. Takım olarak dünya şampiyonasına hazır şekilde gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Tokyo Olimpiyatları'ndan sonraki en büyük organizasyon dünya şampiyonası. Tokyo'da istediğini alanlar oldu alamayanlar oldu. Dünya şampiyonasına kendini göstermek için gelenler var. Onlardan biri de benim, dünya şampiyonu olmak istiyorum. Diğer sporcu arkadaşlarımız da oraya kendini göstermeye geliyor. Güzel ve çok zorlu bir şampiyona olacak. Takım olarak bunun bilincindeyiz, buna göre hazırlandık. İnşallah dünya şampiyonasında takım olarak ülkemizi güzel bir şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" dedi.