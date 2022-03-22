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Serbest Güreş Milli Takımı medyayla buluştu

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Serbest Güreş Milli Takımı medyayla buluştu

Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak Serbest Milli Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak Serbest Milli Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'ndeki etkinliğe Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Ankara'da çalışmalarını sürdüren milli takım, 26 Mart Cumartesi günü şampiyonaya katılmak için Macaristan'a gidecek.

Başkent Budapeşte'de 28 Mart-3 Nisan'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Muhammet Karavuş (75 kilo), Süleyman Atlı (61 kilo), Recep Aktaş (65 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Muhammed Akdeniz (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Feyzullah Aktürk (92 kilo), Burak Şahin (97 kilo), Taha Akgül (125 kilo).

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Macaristan, Milli, Güreş, Mart, Spor, Haberler

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