Serbest Güreş Milli Takımı, Ivan Yariguin Turnuvası için Rusya yolcusu

Güncelleme:
Serbest Güreş Milli Takımı, 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek Uluslararası Ivan Yariguin Turnuvası'na katılmak üzere yola çıktı. Takım, Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve teknik kadro ile turnuvaya hazırlanıyor.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve teknik kadro şu isimlerden oluşuyor:

Sporcular

57 kg - Yusuf Demir

57 kg - Muhammet Karavuş

61 kg - Recep Topal

61 kg - Emrah Ormanoğlu

65 kg - Ahmet Duman

74 kg - Ömer Faruk Çayır

79 kg - Okan Tahtacı

86 kg - İsmail Küçüksolak

92 kg - Fatih Erdin

92 kg - Osman Göçen

97 kg - Mustafa Sessiz

125 kg - Feyzullah Aktürk

Teknik Kadro

Soner Demirtaş - Teknik Direktör

Ishak Irbaikhanov - Antrenör

Osman Köse - Masör - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

