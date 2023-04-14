Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için hazır

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak olan Serbest Güreş Milli Takımı, hazırlıklarını tamamlayarak şampiyona saatini beklemeye başladı. Milli güreşçiler, şampiyonluk ve madalya hedeflediklerini belirtti.

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 17-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak olan Serbest Güreş Milli Takımı, hazırlıklarını tamamlayarak şampiyona saatini beklemeye başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan hazırlıklara ilişkin Demirören Haber Ajansı'na konuşan milli güreşçiler Muhammet Akdeniz, İbrahim Çiftçi ve Emrah Ormanoğlu, hazırlıkların çok iyi geçtiğini ve minderde madalya hedeflediklerini söyledi.

61 kiloda güreşecek olan milli güreşçi Emrah Ormanoğlu da hem takım, hem de bireysel olarak şampiyonluk hedefleri olduğunu söyledi.