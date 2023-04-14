Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için hazır
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Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak olan Serbest Güreş Milli Takımı, hazırlıklarını tamamlayarak şampiyona saatini beklemeye başladı. Milli güreşçiler, şampiyonluk ve madalya hedeflediklerini belirtti.
Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 17-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak olan Serbest Güreş Milli Takımı, hazırlıklarını tamamlayarak şampiyona saatini beklemeye başladı.
Türkiye Güreş Federasyonu Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan hazırlıklara ilişkin Demirören Haber Ajansı'na konuşan milli güreşçiler Muhammet Akdeniz, İbrahim Çiftçi ve Emrah Ormanoğlu, hazırlıkların çok iyi geçtiğini ve minderde madalya hedeflediklerini söyledi."HEDEF ŞAMPİYONLUK"Serbest stil 79 kiloda güreşen mili güreşçi Muhammet Akdeniz, hazırlıklara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Önümüzdeki pazartesi günü Hırvatistan'da mindere çıkacağız. Hazırlıklar gayet iyiydi, antrenmanlarımız gayet güzel geçti. Bu hafta da dinlendik. Psikolojik olarak da hazırız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için hazırlandık. Hedef tabi ki şampiyonluk. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü olmuştum. Bu yıl inşallah onu söke söke alacağız" dedi.Milli güreşçi İbrahim Çiftçi de maça tamamen hazır olduklarını ifade ederek, "Mental, motivasyon ve fiziksel olarak müsabakalara hazırız. Hedefimiz tabi ki şampiyonluk ve madalya. Türk milletine çifte bayram yaşatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
61 kiloda güreşecek olan milli güreşçi Emrah Ormanoğlu da hem takım, hem de bireysel olarak şampiyonluk hedefleri olduğunu söyledi.