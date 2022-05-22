Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Erken, Trabzon'da yeni sporcuların peşinde - Haberler

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, başlattığı proje kapsamında Trabzon'da genç yetenekleri keşfetmek için çalışma gerçekleştirdi.

Gençlere serbest dalışı sevdirmek ve yeni şampiyon adayları yetiştirmek için "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projesi"ni başlatan Erken, Trabzon Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda eğitim programı düzenledi.

Proje kapsamında Adana, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Samsun ve Trabzon'da 18-35 yaş arası 150 sporcuyu eğitmeyi planlayan Erken, başarı gösterecek 15 yüzücüyü ise yarışmalara hazırlayacak.

Erken, Trabzon'un kendisini çok güzel karşıladığını belirterek, yeni seçmeler için heyecanlı olduğunu söyledi.

Projenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleriyle başladığını dile getiren Erken, "Trabzon'da çok ilginç bir profil çıktı. 7'den 70'e seçmelere çok ilgi gösteren bir grup çıktı ve ben de onları kırmadım. Aramızda 72 yaşındaki Hasan Bey de var, 17 yaşındaki Efe de var. Proje kapsamında aslında 18-35 yaş arasında seçimler yapacaktık ama insanlarda heves ve istek var. Sabahtan beri havuzda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Erken, dün başlattıkları eğitimleri bugün de havuzda sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hasan (Balçık) Bey'in gençlere ilham vermesi açısından bizlerle birlikte olmasından çok mutlu olduk. Bugünkü eğitimde nefeslerini tutacaklar. Yarın Adana'ya doğru yola çıkacağım. Çanakkale'de final yarışması yapacağız. 6 ilden seçilen yetenekleri oraya davet edeceğiz. Sayın Bakan'ımızı da final seçmelerine davet edeceğiz. Seçilecek yeni yeteneklerle serbest dalışı yaygınlaştırıp, ben de rekortmen ve milli sporcu olarak görevimi layıkıyla yerine getirmiş olacağım."

Ankara'da hala devam eden yarışmalarda kendisinin de madalya kazanma şansı olduğunu aktaran Erken, "Ancak bu yıl yeni sporcuları keşfetmek adına buraya emek vermek istedim. Çünkü öğrenci yetiştirmek çok anlamlı. O nedenle rekorlarıma ve madalyalarıma biraz ara verdim. Zaten onlardan bende çok var. Yeni yetenekleri keşfetmek beni bu sene daha çok heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Eğitimlere katılan 72 yaşındaki Hasan Balçık da Erken'den yeni bilgiler edindiğini dile getirerek, "Bu işi duyardık ama nasıl olduğunu bilmezdik. Daha önceden bize öğreten de olmadı. Bu eğitimler sayesinde biz o yönde şanslıyız." açıklamasında bulundu.

Balçık, insanın yaşadığı sürece emekli olmadığının altını çizerek, "Hayat devam ediyor. Sosyal aktiviteyi bırakıp da yaşamak olmuyor. 72 yaşındayım ama spora yeni başlamış gibiyim. Gençler bizi motive ediyor, bizler de bu eğitimlerde yer alıyoruz. Birgül Hanım'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yüzme sporuyla ilgilenen 18 yaşındaki Zerrin Sude Şatır ise Erken ile tanıştığı için çok heyecanlandığını ifade ederek, "Bizimle çok ilgilendi, eğitimlerimiz oldukça keyifli ve güzel geçti. Birgül Hanım gibi milli bir sporcuyla çalışmak gerçekten gurur verici. Aynı zamanda da örnek aldığım bir kadın." değerlendirmesinde bulundu.