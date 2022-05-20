Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, Samsun'da 'yetenek avı'na çıktı

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, başlattığı proje kapsamında Samsun'da genç yetenekleri keşfetmek için çalışma gerçekleştirdi.

Gençlere serbest dalışı sevdirmek ve yeni şampiyon adayları yetiştirmek için "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projesi"ni başlatan Erken, Samsun Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim programı düzenledi.

Proje kapsamında Adana, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Samsun ve Trabzon'da 18-35 yaş arası 150 sporcuyu eğitmeyi planlayan Erken, projenin finaline kalma başarısı gösterecek 15 yüzücüyü ise yarışmalara hazırlayacak.

Erken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıkları anlamlı günde gençlerle Samsun'da bir araya gelmenin çok güzel olduğunu söyledi.

Samsun'un misafirperverliğinden çok mutlu olduğunu ve yeni yetenekleri keşfetmenin heyecanını yaşadığını Erken, "Geleceğimizin teminatı gençlere el vermek, bizim elde ettiğimiz bilgi ve becerilerin zekatı gibidir. Bu görev boynumuzun borcudur. Bu anlamda çok verimli, doyumlu ve anlamlı bir eğitim sürecini tamamladık. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun bizzat desteğiyle hayata geçen bu projede başta Sayın Soylu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Erken, proje kapsamında 21-22 Mayıs'ta Trabzon'da, 25-26 Mayıs'ta da Adana'da olmayı planladıklarını kaydetti.