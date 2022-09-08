Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu
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Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Teknik Kurulu incelemelerinin ardından açıklandı.
Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Teknik Kurulu incelemelerinin ardından açıklandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, serbest dalış deniz etabı olan "Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası", Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirildi.
Ankara'da yapılan havuz etabı ve Kaş'taki deniz etabının tamamlanmasıyla dereceye girenler şöyle oluştu:
Büyük kadınlar
1. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü
2. Ilgaz Yıldıztepe Spor Kulübü
3. Türközü Spor Kulübü
Büyük erkekler
1. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü
2. Neptune Sualtı Sporları Spor Kulübü
3. Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü ve Okyanus Su Sporları Kulübü (Aynı puanla 2 kulüp Türkiye 3'üncülüğü paylaştı)
Paletli Sabit Ağırlık-CWT kategorisi
Genç kadınlar
1. Toprak Toprak
Genç erkekler
1. Can Yurteri
Büyük kadınlar
1. Şahika Ercümen
Büyük erkekler
1. Rüstem Derin
İp Destekli Sabit Ağırlık-FIM kategorisi
Genç kadınlar
1. Toprak Toprak
Genç erkekler
1. Doruk Dizdar
Büyük kadınlar
1. Şahika Ercümen
Büyük erkekler
1. Rüstem Derin
Çift Paletli Sabit Ağırlık-CWT-BF kategorisi
Genç kadınlar
1. Berivan Şevval Toprak
Genç erkekler
1. Can Yurteri
Büyük kadınlar
1. Şahika Ercümen
Büyük erkekler
1. Rüstem Derin
Paletsiz Sabit Ağırlık-CNF kategorisi
Genç kadınlar
1. Toprak Toprak
Genç erkekler
1. Eren Umut Koçak
Büyük kadınlar
1. Şahika Ercümen
Büyük erkekler
1. Mete Mordağ