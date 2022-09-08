Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu Spor Haberleri Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Teknik Kurulu incelemelerinin ardından açıklandı. Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Teknik Kurulu incelemelerinin ardından açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, serbest dalış deniz etabı olan "Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası", Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirildi. Ankara'da yapılan havuz etabı ve Kaş'taki deniz etabının tamamlanmasıyla dereceye girenler şöyle oluştu: Büyük kadınlar 1. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü 2. Ilgaz Yıldıztepe Spor Kulübü 3. Türközü Spor Kulübü Büyük erkekler 1. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü 2. Neptune Sualtı Sporları Spor Kulübü 3. Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü ve Okyanus Su Sporları Kulübü (Aynı puanla 2 kulüp Türkiye 3'üncülüğü paylaştı) Paletli Sabit Ağırlık-CWT kategorisi Genç kadınlar 1. Toprak Toprak Genç erkekler 1. Can Yurteri Büyük kadınlar 1. Şahika Ercümen Büyük erkekler 1. Rüstem Derin İp Destekli Sabit Ağırlık-FIM kategorisi Genç kadınlar 1. Toprak Toprak Genç erkekler 1. Doruk Dizdar Büyük kadınlar 1. Şahika Ercümen Büyük erkekler 1. Rüstem Derin Çift Paletli Sabit Ağırlık-CWT-BF kategorisi Genç kadınlar 1. Berivan Şevval Toprak Genç erkekler 1. Can Yurteri Büyük kadınlar 1. Şahika Ercümen Büyük erkekler 1. Rüstem Derin Paletsiz Sabit Ağırlık-CNF kategorisi Genç kadınlar 1. Toprak Toprak Genç erkekler 1. Eren Umut Koçak Büyük kadınlar 1. Şahika Ercümen Büyük erkekler 1. Mete Mordağ Spor Kaynak: AA / Fatih Çakmak Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şahika Ercümen Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.