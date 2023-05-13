Serbest Dalış Milli Takımı yurda döndü

Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 8 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanan milli sporcular, İstanbul'a geldi.

Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 8 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanan milli sporcular, İstanbul'a geldi.

Madalyalı sporcular için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde karşılama töreni düzenlendi. Milli sporcular, Türk bayrağı ve çiçeklerle karşılandı.

Sporcuları karşılayanlar arasında bulunan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bünyelerindeki 11 branştan biri olan serbest dalışta Havuz Dünya Şampiyonası'nda elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydın, geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda yine önemli başarı elde ettiklerini hatırlatarak, " Dünya Şampiyonası'ndan yine 23 madalyayla dönerek, geçen yılki başarılarını tescil etmiş oldular. Başarı grafiğimiz hiç düşmedi ve devam da edecek inşallah. " dedi.

Aydın, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Milli sporcuların madalya gururu

Milli sporculardan Baran İşçan, önemli bir yarışmada takım olarak hem eğlendiklerini hem de başarı elde ettiklerin kaydetti.

Yarışmada 5 madalya kazandığını aktaran İşçan, "1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya aldım. Dünya rekoru da kırdım. Bundan 4 gün sonra Mısır'da yapılacak olan yarışmaya hazırlanacağım." diye konuştu.

Sporculardan Adasu Ramazanoğlu, önemli bir yarışmayı geride bıraktıklarını dile getirerek, "Hem benim hem de arkadaşlarım açısından çok iyi geçti. Bir sürü madalya toplayarak ülkemizi gururlandırdık. Ben 2 altın ve 1 gümüş madalya aldım. Yüz metre yarışmalarında (Speed apnea) dünya rekor kırdım." ifadelerini kullandı.

Karşılama törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TSSF yetkileri ile milli sporcuların aileleri katıldı.