Serbest Dalış Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde 6 madalya aldı

Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 2'si altın 6 madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Serbest Dalış Milli Takımı ikişer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.

Speed apnea 2x50 metre kategorisinde genç kadınlarda Adasu Ramazanoğlu birinci olurken, genç erkeklerde Baran İşcan altın, Renan Yaman ise bronz madalya aldı.

DNF müsabakalarında genç kadınlar kategorisinde Alya Akar gümüş, Toprak Toprak bronz madalya kazandı. Genç erkekler kategorisinde yarışan Nida Murathan Bulut ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.