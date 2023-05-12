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Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular dünya rekorları kırdı

Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular dünya rekorları kırdı

Spor Haberleri

Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli takım ve Bakırköy Ataspor sporcuları dünya rekorları kırdı. Milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, gençler Speed apnea 2x50 metre kategorisinde dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Bakırköy Ataspor Kulübü Asbaşkanı Tuğba Sezen, kazanılan madalyaları Türk milletine armağan ettiklerini söyledi.

Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli takım ve Bakırköy Ataspor sporcuları dünya rekorları kırdı.

Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası, Kuveyt'te düzenlendi. Şampiyonada milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, gençler Speed apnea 2x50 metre kategorisinde dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Milli sporcu, Speed apnea 4x50 metre kategorisinde de dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi. Ayrıca Baran İşcan, Speed apnea 2x50 metre kategorisinde dünya rekoru kırarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Öte yandan milli sporcu Derin Toparlak ise Büyükler Speed apnea 8x50 metre kategorisinde dünya 3'üncüsü oldu.

BAKIRKÖY ATASPOR KULÜBÜ ASBAŞKANI SEZEN: BU MADALYALARI TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN EDİYORUZ

Orgazanisyon sonrasında Bakırköy Ataspor Kulübü Asbaşkanı Tuğba Sezen, kazanılan madalyaları Türk milletine armağan ettiklerini söyledi. Sezer, "Dünyanın dört bir yanında ülkemize şampiyonluklar kazandırarak, İstiklal Marşımızı dinleten tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ekibimizi gönülden kutluyorum. Bu madalyaları Türk milletine armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Derin Toparlak - Büyükler Kategorisi

8x50 metre Speed Apnea Dünya 3'üncüsü

Yunus Cenkay Büyükler Kategorisi

8x50 metre Speed Apnea Dünya 3'üncüsü

Baran İşcan - Gençler Kategorisi

2x50 metre Speed Apnea Dünya Şampiyonu

4x50 metre Speed Apnea Dünya 2'ncisi

8x50 Speed Apnea Dünya 2'ncisi

DYN branşı Dünya 3'üncüsü

DBF branşı Dünya 3'üncüsü

Adasu Ramazanoğlu - Gençler Kategorisi

2x50 metre Speed Apnea Dünya Şampiyonu

4x50 metre Speed Apnea Dünya Şampiyonu

DYN branşı Dünya 2'ncisi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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