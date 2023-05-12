Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular dünya rekorları kırdı

Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli takım ve Bakırköy Ataspor sporcuları dünya rekorları kırdı. Milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, gençler Speed apnea 2x50 metre kategorisinde dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Bakırköy Ataspor Kulübü Asbaşkanı Tuğba Sezen, kazanılan madalyaları Türk milletine armağan ettiklerini söyledi.

Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli takım ve Bakırköy Ataspor sporcuları dünya rekorları kırdı.

Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası, Kuveyt'te düzenlendi. Şampiyonada milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, gençler Speed apnea 2x50 metre kategorisinde dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Milli sporcu, Speed apnea 4x50 metre kategorisinde de dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi. Ayrıca Baran İşcan, Speed apnea 2x50 metre kategorisinde dünya rekoru kırarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Öte yandan milli sporcu Derin Toparlak ise Büyükler Speed apnea 8x50 metre kategorisinde dünya 3'üncüsü oldu.

DYN branşı Dünya 2'ncisi