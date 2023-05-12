Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular dünya rekorları kırdı
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Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli takım ve Bakırköy Ataspor sporcuları dünya rekorları kırdı. Milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, gençler Speed apnea 2x50 metre kategorisinde dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Bakırköy Ataspor Kulübü Asbaşkanı Tuğba Sezen, kazanılan madalyaları Türk milletine armağan ettiklerini söyledi.
Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli takım ve Bakırköy Ataspor sporcuları dünya rekorları kırdı.
Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası, Kuveyt'te düzenlendi. Şampiyonada milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, gençler Speed apnea 2x50 metre kategorisinde dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Milli sporcu, Speed apnea 4x50 metre kategorisinde de dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi. Ayrıca Baran İşcan, Speed apnea 2x50 metre kategorisinde dünya rekoru kırarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Öte yandan milli sporcu Derin Toparlak ise Büyükler Speed apnea 8x50 metre kategorisinde dünya 3'üncüsü oldu.BAKIRKÖY ATASPOR KULÜBÜ ASBAŞKANI SEZEN: BU MADALYALARI TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN EDİYORUZOrgazanisyon sonrasında Bakırköy Ataspor Kulübü Asbaşkanı Tuğba Sezen, kazanılan madalyaları Türk milletine armağan ettiklerini söyledi. Sezer, "Dünyanın dört bir yanında ülkemize şampiyonluklar kazandırarak, İstiklal Marşımızı dinleten tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ekibimizi gönülden kutluyorum. Bu madalyaları Türk milletine armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle: Derin Toparlak - Büyükler Kategorisi8x50 metre Speed Apnea Dünya 3'üncüsüYunus Cenkay Büyükler Kategorisi 8x50 metre Speed Apnea Dünya 3'üncüsüBaran İşcan - Gençler Kategorisi2x50 metre Speed Apnea Dünya Şampiyonu 4x50 metre Speed Apnea Dünya 2'ncisi 8x50 Speed Apnea Dünya 2'ncisiDYN branşı Dünya 3'üncüsüDBF branşı Dünya 3'üncüsüAdasu Ramazanoğlu - Gençler Kategorisi2x50 metre Speed Apnea Dünya Şampiyonu4x50 metre Speed Apnea Dünya Şampiyonu
DYN branşı Dünya 2'ncisi