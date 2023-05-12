Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, 6 altın, 8 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'te 7 Mayıs'ta başlayan organizasyona Türkiye 4'ü kadın 10 sporcuyla mücadele etti. Organizasyonda, milli sporcular, 6 kez İstiklal Marşı okutma başarısını gösterdi. Milliler,ayrıca 8 gümüş ile 9 bronz madalya kazandı.

Organizasyonda madalya kazanan sporcular madalya şöyle:

Altın madalya:

Genç Kadınlar:

Adasu Ramazanoğlu (Speed Apnea 2x50 disiplini)

Adasu Ramazanoğlu (4x50 Endurance disiplini)

Toprak Toprak (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)

Alya Akar (STA-Statik Apnea disiplini)

Genç Erkekler:

Baran İşçan (Speed Apnea 2x50 disiplini)

Nida Bulut (STA-Statik Apnea disiplini)

Gümüş madalya:

Genç Kadınlar:

Alya Akar (Paletsiz Dinamik Apnea disiplini)

Toprak Toprak (STA-Statik Apnea disiplini)

Adasu Ramazanoğlu (DYN Dinamik Apnea disiplini)

Genç Erkekler:

Nida Bulut (Paletsiz Dinamik Apnea disiplini)

Baran İşcan (4x50 Endurance disiplini)

Nida Bulut (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)

Baran İşcan (8x50 Endurance disiplini)

Baran İşcan (DYN Dinamik Apnea disiplini)

Bronz madalya:

Genç Kadınlar:

Toprak Toprak (Paletsiz Dinamik Apnea disiplini)

Toprak Toprak (DYN Dinamik Apnea disiplini) ???????

Alya Akar (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)

Genç Erkekler:

-Renan Yaman (Speed Apnea 2x50 disiplini)

-Renan Yaman (4x50 Endurance disiplini)

Baran İşcan (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)

???????Renan Yaman (8x50 Endurance disiplini)

Nida Bulut (DYN Dinamik Apnea disiplini)

Büyük Erkekler:

-Derin Toparlak (8x50 Endurance disiplini) ???????