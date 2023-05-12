Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası
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Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, 6 altın, 8 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.
Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, 6 altın, 8 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'te 7 Mayıs'ta başlayan organizasyona Türkiye 4'ü kadın 10 sporcuyla mücadele etti. Organizasyonda, milli sporcular, 6 kez İstiklal Marşı okutma başarısını gösterdi. Milliler,ayrıca 8 gümüş ile 9 bronz madalya kazandı.
Organizasyonda madalya kazanan sporcular madalya şöyle:
Altın madalya:
Genç Kadınlar:
Adasu Ramazanoğlu (Speed Apnea 2x50 disiplini)
Adasu Ramazanoğlu (4x50 Endurance disiplini)
Toprak Toprak (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)
Alya Akar (STA-Statik Apnea disiplini)
Genç Erkekler:
Baran İşçan (Speed Apnea 2x50 disiplini)
Nida Bulut (STA-Statik Apnea disiplini)
Gümüş madalya:
Genç Kadınlar:
Alya Akar (Paletsiz Dinamik Apnea disiplini)
Toprak Toprak (STA-Statik Apnea disiplini)
Adasu Ramazanoğlu (DYN Dinamik Apnea disiplini)
Genç Erkekler:
Nida Bulut (Paletsiz Dinamik Apnea disiplini)
Baran İşcan (4x50 Endurance disiplini)
Nida Bulut (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)
Baran İşcan (8x50 Endurance disiplini)
Baran İşcan (DYN Dinamik Apnea disiplini)
Bronz madalya:
Genç Kadınlar:
Toprak Toprak (Paletsiz Dinamik Apnea disiplini)
Toprak Toprak (DYN Dinamik Apnea disiplini) ???????
Alya Akar (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)
Genç Erkekler:
-Renan Yaman (Speed Apnea 2x50 disiplini)
-Renan Yaman (4x50 Endurance disiplini)
Baran İşcan (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)
???????Renan Yaman (8x50 Endurance disiplini)
Nida Bulut (DYN Dinamik Apnea disiplini)
Büyük Erkekler:
-Derin Toparlak (8x50 Endurance disiplini) ???????