Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın madalya daha kazandı - Haberler

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Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın madalya daha kazandı

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın madalya daha kazandı

Sırbistan'da devam eden CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 2 altın madalya daha kazandı.

Sırbistan'da devam eden CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 2 altın madalya daha kazandı.

Belgrad'daki organizasyonun ilk gününde ay-yıldızlı sporcuların toplam madalya sayısı, 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6'ya yükseldi.

Akşam seansında büyük erkeklerde Derin Toparlak endurance kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Genç erkeklerde de yine endurance kategorisinde Ege Yankı Güneş, altın madalyaya uzandı. Ege Yankı Güneş, gündüz seansında da DNF (dynamic without fins) kategorisinde altın madalya almıştı.

Gündüz seansında genç kadınlar DNF branşında Sude Fidan altın, Alya Akar gümüş, Toprak Toprak da bronz madalya elde etmişti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nı Sırbistan'da 4 kez dinlettikleri için çok mutlu olduklarını aktararak, "Sporcularımızdan çok umutluyduk. Onların önünü açmak için böyle yarışlara gitmemiz gerekiyordu. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza yapmış oldukları havuzlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bu tesisleri kullanarak, bayrağımızı göndere çekmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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