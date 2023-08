Şenol Güneş: Yarın her iki takım için de zor olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bakü'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hiçbir yabancılık çekmedik. Rakibimizle daha önce çok istememize rağmen bir hazırlık maçı yapamadık. Renktaş takımlarız. Hayat böyle, kader bazen böyle karşılıklı ortamlar yaratabiliyor. Yarın her iki takım için de zor olacak. Umarım güzel bir maç olur. Hak eden kazansın" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında yarın Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün konuğu olacak. Neftçi Arena'da yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Yarın oynanacak mücadelenin iki takım içinde zor olacağını ifade eden Şenol Güneş, "Bakü'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hiçbir yabancılık çekmedik. Rakibimizle daha önce çok istememize rağmen bir hazırlık maçı yapamadık. Renktaş takımlarız. Hayat böyle, kader bazen böyle karşılıklı ortamlar yaratabiliyor. Yarın her iki takım için de zor olacak. Umarım güzel bir maç olur. Hak eden kazansın. Biz de turu geçmek istiyoruz. Onlar da turu geçmek istiyor. Merhametli, asaletli cesur olmakla, başkalarına üstten bakmak ve böyle yaşamak farklı şeyler. İnsanlar değerlidir. Her rakip önemlidir, ciddidir. Ekonomik yapıları itibariyle, tesisleriyle, eğitimleriyle oyuncular başka yerde olabilirler. Onların imkanları içerisinde yaptıkları başarıyı getirebilir. Ama imkansızlıklar içinde de çok başarılı oyuncular ve takımlar vardır. Biz de öyle bir felsefe olmaz. Her maç önemli. Üstten bakmayı zaten insani olarak doğru bulmam. İnsanların kimliği, makamı, şöhreti parası, onun değerli bir insan olduğu göstermez. Geçici olarak bazı değerlere sahip olduğunu gösterir. Takımlar da öyledir. Bugün başarılı olan takım yarın başarısız olabilir. Hiç beklemediğiniz anda kötü sonuçlar alabilirsiniz. Tam tersine sizden daha güçlü bir takıma karşı, kazanabilirsiniz. Futbol bir oyundur. Bu oyun içerisinde, dostluk içinde, izleyenlerin keyif alacağı bir maç oynamaktır. Her takım en iyisini yapmak ister. Biz de öyle. Futbolda zaman zaman çıkan sürprizler, sizi bu düşünceye sevk edebilir. Üst üste maç oynayan takımların beklemeyen sonuçlar aldığı maçlar olur. Azerbaycan da futbol çok mesafe aldı. Hem tesisleriyle hem yarışmalarıyla Neftçi Bakü'nün 9 tane şampiyonluğu, 7 tane kupa şampiyonluğu var. Karabağ da öyle. Sabah takımı da... 3 takım da Konferans Ligi'nde yarışıyor. Futbol olarak yatırımları da yarışmaları da üst seviyede. Bazen öyle sonuçlar alındı ki herkes sürpriz olduğunu söyledi. Karabağ takımı bunu çok defa yaptı. Neftçi Bakü'yü kardeş, dost kulüp olarak görmemize rağmen, kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım öyle olur" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA LAYIK BİR OYUN OYNAYABİLMEK İSTİYORUZ"

Taraftara layık bir takım oluşturmak için uğraş verdiklerini belirten Güneş, "Sabah ile oynadığımız hazırlık maçında hem buradaki kardeşlerimiz hem de Beşiktaş taraftarları burada yanımızda oldular. Avrupa'da da var. Onlara iyi futbol oynayıp, iyi sonuçlar alacak bir takım yaratmak için uğraşıyoruz. Zaman zaman transfere bağlı olarak spekülasyonlar yapılabiliyor. Bunlar doğru şeyler değil. Buraya geldiğimiz kadro, şu anda oynayabilecek en iyi kadromuz. Onlarla sahaya çıkacağız. Onlara sahip çıkıp, destek olmalarını bekliyoruz. Ama daha da önemlisi sahada hiçbir taşkınlığa yer vermeden, dostluk içinde maçı izlemelerini istiyorum. Biliyorsunuz bir önceki Tiran maçında atılan patlayıcılardan başladı ama diğer takımın taraftarları sahaya girdi. Patlayıcıların kalkması lazım. Bugün de gelirken sağ olsunlar yine havalimanında taraftarlarımız oldu. Biz, Beşiktaş taraftarına layık bir oyun oynayabilmek istiyoruz. Onların da bizim de zevk aldığımız bir takım izlettirmek istiyoruz. Onların da bize destek olmalarını bekliyoruz. Ama olumsuz davranışlardan, şiddetten kaçmakta yarar var. Burada olacağını düşünmüyorum. İki taraftarlarını kardeş olarak görüyorum" diye konuştu.

"GELEN HER OYUNCUNUN OYNAMA ŞANSI VAR"

Sakatlıklarla ilgili risk almak istemediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Cenk antrenmana katılıyor ama buraya getirmedik. Ghezzal bizimle çalışmalara başlamadı. Masuaku da cezalı olduğu için burada yok. Bu 3 isim bizimle yok. Elimizdeki oyunculardan nasıl bir 11 değerlendiririz yarın bakacağız. Bu akşamdan bir şey söylemek doğru değil. Gelen her oyuncunun oynama şansı var. Şartlara göre çıkabileceğimiz en iyi 11 ile çıkıp, müsabakayı oynayacağız. Sakatlıkla ilgili bir şey söylemek doğru değil. Mümkün olduğunca kolluyoruz. Sakatlık olup, onun daha uzun vadeli olmasından yana değilim. O riski almak istemiyorum. Kontrollü halde devam ediyoruz. Ghezzal çok uzun sürdü. Cenk şu anda iyi görünüyor" şeklinde konuştu.

"TİRAN'DAN ÇOK DAHA İYİ BİR TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Neftçi Bakü'nün iyi bir takım olduğunun altını çizen Güneş, "Neftçi bu sene en pahalı takım. Değerli oyuncular var. Bunların bir kısmını Karabağ'dan aldılar. Hocaları Mutu. Bu sene için iddialı bir takım kurdular. Milli oyuncuları fazla. Oyun yapılarının iyi olduğunu düşünüyorum. Futbolu pozitif oynamaya çalışan bir takım. Tiran'dan çok daha iyi bir takımla karşılaşacağız. Ne kadar iyi olur, ne kadar eksikleri olur yarın müsabakada göreceğiz. Ama güçlü bir takımla oynayacağımızı biliyorum. Tüm oyuncuları yetenekli, iyi oyuncular. Biz de de iyi oyuncular var. Her oyuncu kendi kalitesinde iyi bir müsabaka çıkartır. Güzel bir maç olur" dedi.

"BİR STOPER DAHA DÜŞÜNDÜĞÜMÜZÜ SÖYLEMİŞTİK"

Şu anda transferle ilgili konuşulmaması gerektiğini söyleyen Şenol Güneş, "Transferle ilgili konuşmanın bir anlamı yok. Bir stoper daha düşündüğümüzü söylemiştik. Ancak bu çok acil, geç kaldık değiliz. Geçen seneden beri öyleydi, stoperlerimiz azalmıştı. Şu anda mevcuda baktığımız zaman çıkabilecek oyuncularımız var. Ama uzun bir maratonda gerekli olabilir. Afrikalı olmamasına çalışıyoruz, çok fazla Afrikalı oyuncumuz var. Hepsi değerli, iyi oyuncular ama almamaya çalışıyoruz. Gerekirse alacağız veya onun yanına başka oyuncular alacağız. Transferi kenara atmakta fayda var. Bugün gündeme olmamalı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönemlerde Azerbaycan'dan teklifler alıp almadığı yönünde gelen bir soruya Şenol Güneş şöyle cevap verdi:

"Geçmişte 2000'li yıllarda da oldu. Ben çok fazla transfer yapan bir hoca değilim genelde. Uzun yıllar çalıştım ama çok fazla değişiklik yapmadım. Azerbaycan'da olmaktan mutluyum. Çalışma olarak olmasa da bile bazen fikir alışverişinde bulunabiliriz. İlla çalışmak gerekmiyor. Şu anda hayatımda öyle bir proje yok. Bir takıma gitmek, çalışmak gibi. Beşiktaş'a gelirken de çalışmamayı düşünebilirdim. Onun için gündemimizde öyle bir şey yok. Geçmişte oldu. Şu anda bunu konuşmak bir şey getirmez. Kaldı ki bende şu anda kulübümden, camiamdan çok memnunum. Bir değişiklik zaten olmayacak. Türkiye'den antrenörler buraya gelebilir, buradan oyuncular ya da antrenörler Türkiye'ye gidebilir. Biraz daha iç içe olursak, futbol tecrübesi olarak hem bizdeki hem buradaki sıcak duyguları geliştirebiliriz. Bunun için biraz daha adım atmak lazım. Azerbaycan da bizde geçmişe göre iyiyiz. Biz de rakamlar fazla. Tesisler daha iyi, imkanlardan dolayı lehimize olan taraflar var ama zaman zaman burada kaybetmemiz ya da buradaki takımın kazanması her şeyin mükemmel olduğunu göstermez. Şu anda Neftçi Bakü'nün eksiklerini kendileri daha iyi bilir. Sadece yarın oynanacak maç için analiz yaptığımızda rakibin zayıf yönlerini kullanmak isterim. Onlar da bizim zayıflarımızı... Ciddi şekilde konsantre olup oynamak lazım. Her iki takımında isteyeceğini düşünüyorum. Futbol oynamak için çok çalışmak, istemek gerekir. Kaliteler, yetenekler ortaya çıkar ancak önceli iyi konsantre olmak gerekiyor."

"BÜTÜN TÜRK TAKIMLARININ BAŞARILI OLMASINI İSTERİM"

Tüm Türk takımlarının Avrupa kupalarında başarılı olmasını istediğini belirten Şenol Güneş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Takımlarımızın aldığı sonuçlar iyi gidiyor. Ben uzun süre milli takımda olduğum için ayrı kaldım. Beşiktaş da bu konuda öncü bir takımdır. Daha önce aldığı puanlarla, ülke puanına çok katkı yapmıştır. Son 5 yıl baz alındığı için o puanlar gitti biz de seri başı olmayı kaybettik. Dolayısıyla biz de yeniden başlamak zorundayız. İşimiz de zor. Yarın güçlü bir takımla oynayacağız. Daha sonra bunu geçersek play-off oynayacağız. Gruplara kalmak önemli. Aynı şey Fenerbahçe ve Adana Demirspor için de geçerli. Galatasaray dün avantajlı bir skor aldı. Şampiyonlar Ligi'nde avantajlı gidiyor. Bütün Türk takımlarının başarılı olmasını isterim. Yarın Neftçi ile oynuyoruz, yarın için pek istemiyorum ama onların da başarılı olmasını isterim. Onların da 3 takımı var. Bizden çok geride sayılmazlar. Bu bir yarış. Ülke puanının yükseleceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitme hakkımızı yeniden düzeltiriz diye düşünüyorum.