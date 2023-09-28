Şenol Güneş ve Salih Uçan arasındaki olaylar hakkında Ahmet Nur Çebi'den açıklama
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor maçının sonunda yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi, Şenol Güneş ve Salih Uçan arasındaki ilişkinin bir baba-oğul ilişkisi olduğunu belirtti ve olayın anlık bir tepki olduğunu söyledi.
Adana Demirspor maçının sonunda Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşananlarla ilgili Ahmet Nur Çebi: "Maç bitmiş, kaybetmek acı bir şeydir. O süreçte bütün sinirler gergin. Salih ile Şenol hocanın arasında bir baba-oğul ilişkisi var. Bunu bilseniz, o hareketin düşündüğünüz kadar kötü olmadığını anlayabilirsiniz. Olmasa iyiydi ama bu bir enstantane sonucu oluşmuş bir şey. Hoca, bir an evvel oyuncularını içeriye almak istiyor." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor