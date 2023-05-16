Şenol Güneş ve Beşiktaşlı futbolcular fotoğraf sergisi gezdi

Şenol Güneş : Nefes alacak alanlar sanat ve spordur

"Taraftarlarımızın mutlu olmasını istiyoruz"

Sergide yer alan fotoğrafların çok farklı anlamlar taşıyabileceğine değinen Omar Colley, "Burada olmak mutluluk verici. Buradaki fotoğrafların çok farklı şehirlerden geldiğini öğrendim. Bazı fotoğraflar da kendi adına konuşuyor olabilir, çok farklı bir şey ifade ediyor olabilir. Önemli olduğunu düşünüyorum. Beşiktaşlı futbolcular olarak burada olmak gurur verici. Böyle bir fırsat verildiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.