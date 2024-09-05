Şenol Güneş, Trabzonspor'un eşofmanlarını giyerek ilk antrenmanına çıktı
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili takımın eşofmanlarını giyerek ilk antrenmanına çıktı. Güneş'in neşeli olduğu gözlendi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili takımın eşofmanlarını giyerek ilk antrenmanına çıktı.
Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş döneminin başlamasıyla birlikte tecrübeli teknik adam 11 yıl aradan sonra bordo-mavili takım ile ilk antrenmanına çıktı. 27 Ocak 2013'de Karadeniz ekibiyle yollarını ayıran Şenol Güneş, bugün Karadeniz ekibiyle ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Oyuncularla tanışan tecrübeli teknik adamın neşeli olduğu gözlendi. - TRABZON