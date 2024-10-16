Üye Girişi
Haberler

Şenol Güneş, Trabzonspor İle Yükseliş İçin Başakşehir Maçını Hedefliyor

Şenol Güneş, Trabzonspor İle Yükseliş İçin Başakşehir Maçını Hedefliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, sezonun ilk bölümünde yaşanan hayal kırıklığının ardından, Başakşehir maçını yeniden yükseliş için önemli bir fırsat olarak görüyor. Bordo-mavililer, zorlu bir başlangıcın ardından takımın mental ve fiziksel olarak toparlanması için sıkı bir çalışmaya girdiler.

Yeni sezonda beklentilerin oldukça gerisinde kalan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Şenol Güneş istatistikleri tersine çevirmeyi hedefliyor. Güneş, Başakşehir müsabakasını yükseliş için önemli bir fırsat olarak görüyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında 7 maç yapan ve 1 haftayı BAY geçen Trabzonspor, bu bölümde beklentilerin gerisinde kaldı. Bordo-mavililer, bu dönemde topladığı 9 puanla son üç sezonun en kötü performansını sergilerken, Teknik Direktör Şenol Güneş zirve yolunda önemli bir dönüm noktası niteliğinde olan Başakşehir karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak moral bulup, üst basamaklara doğru tırmanmayı planlıyor.

2020-2021 sezonunda sonraki en kötü başlangıç

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda ilk 7 haftalık bölümünde 5 puan toplamıştı. Şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021-2022 sezonunda 7 maçta 15 puan, 2022-2023 sezonunda 7 maçta 13 puan, 2023-2024 sezonunda ise 7 maçta 12 puan elde eden Karadeniz ekibi bu sezon ise 7 maçta 9 puan toplayarak son 3 sezonun en kötü istatistiklerini elde etti.

Başakşehir maçı önemli

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek 9 puan aldı. Maç başına 1.29 puan ortalaması elde eden bordo-mavililerin istatistikleri zirve için kritik yerde duruyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Karadeniz ekibinin üst basamaklara tırmanması için ilk adımı Başakşehir müsabakasıyla birlikte atmayı hedefliyor.

Şenol Güneş, mental toparlanmaya ağırlık verdi

Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, zorlu bir sezon başlangıcının ardından milli maçlar için verilen arayı fırsata çevirerek takımını mental ve fiziksel olarak toparlamak için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Sezonun ilk 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen bordo-mavililer, beklenen performansı gösteremediği için eleştirilerin odağında olurken bu süreçte Güneş, takımıyla sıkı bir antrenman temposu içinde günde iki idman yaparak eksikleri gidermeye çalışıyor - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Teknik Direktör Trabzonspor Şenol Güneş Başakşehir Politika trabzon Futbol Güneş Spor

AK Partili isimden Destici'ye gönderme: Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?

"Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?"

 Üniversiteli Rojin cinayete mi kurban gitti? Ağabeyinden kafa karıştıran sözler

Rojin'in ağabeyinden kafa karıştıran sözler

 Kadın cinayetleriyle ilgili sözleri tepki çeken Latif Aydemir, AK Parti'den istifa etti

AK Parti'den istifa etti
Adriana Lima, 19 yıl sonra Victoria's Secret defilesine çıkıp fırtına gibi esti

19 yıl sonra Victoria's Secret defilesine çıkıp fırtına gibi esti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A101 17 EKİM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? 68 nerenin plakası? 68 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Down sendromlu çocuk bebeği camdan attı! Olay nasıl oldu? AÖL sınav tarihleri 2024: Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi 28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Nevra Serezli kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli biyografisi! DHBT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DHBT sonuçlarına nasıl bakılır? DHBT sonuçları açıklandı mı? Masterchef 16 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Esra Erol, Fatih Aydın bulundu mu? Fatih Aydın olayı nedir? Fatih öldü mü, öldürüldü mü? Polis memuru eşini öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.