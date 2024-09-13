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Şenol Güneş, Trabzonspor ile 50 Milyon TL'ye Anlaştı

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Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş'in 2024-25 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret alacağını KAP'a bildirdi.

TRABZONSPOR, KAP'a yapılan bildirimde Teknik Direktör Şenol Güneş'in 2024-25 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret alacağını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan bildiride Şenol Güneş'in alacağı maaş 2024-25 sezonu için 50 milyon TL olarak açıklandı. Abdullah Avcı ile yolları ayırdıktan sonra Şenol Güneş ile anlaşma sağlayan Trabzonspor Kulübü transfer sezonun son gününde tecrübeli hoca ile yapılan anlaşmanın detaylarını da KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada Şenol Güneş'in alacağı ücret de belli oldu.

YILDA 50 MİLYON TL KAZANACAK

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;

Sayın Güneş'e 2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE + ÜFE) / 2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde ise, 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE + ÜFE) / 2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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