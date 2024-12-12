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Şenol Güneş, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı Ziyaret Etti

Şenol Güneş, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı Ziyaret Etti
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Gençlik Ligi'nde başarılı olan 19 yaş altı takımını ziyaret etti. Güneş, oyuncularla bir araya gelerek performanslarından duyduğu memnuniyeti ifade etti ve bir sonraki tur için başarılar diledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 19 yaş altı takımını ziyaret etti.

Güneş, UEFA Gençlik Ligi 3. turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 6-1'lik skorla mağlup ederek adını son 32 turuna yazdıran Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın antrenmanında oyuncularla bir araya geldi.

Dün oynanan karşılaşmayı izleyen Güneş, ziyareti sırasında futbolcuları ve teknik ekibi tebrik ederek sergiledikleri başarılı performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güneş, bir sonraki tur için de futbolculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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