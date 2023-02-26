Şenol Güneş'ten sürpriz tercih! Beşiktaş-Antalyaspor maçı başladı

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturuyor.

Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor. Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi ile 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

BU MAÇ İKİNCİ KEZ ERTELENDİ

13 Kasım Pazartesi günü oynanması planlanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması aynı gün İstanbul'da düzenlenen terör saldırısı sebebiyle 14 Şubat Salı gününe çekilmişti. 6 Şubat günü ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bu karşılaşmanın günü 26 Şubat Pazar oldu.

2 MAÇLIK HASRET

Beşiktaş, evinde kazanıp 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. 39 puanla 4. sırada yer alan Şenol Güneş'in takımı, 24 puanla 13. basamakta bulunan Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'a karşı 3 puan peşinde olacak.

KURAL GEREĞİ YOKLAR

Beşiktaş'ta yeni transfer erteleme maçı olduğu için oynatılamıyor. Colley, Onur, Aboubakar ve Maxim kadroda yok. Masuaku da cezalı.

ANTALYA'NIN YARISI YOK

Antalyaspor'da ise tam 13 futbolcu yok. Erdal, Leite, Szabo, Doğukan, Emrecan, Bertuğ Yıldırım, Mampassi ve Nkurunziza erteleme maçı olduğu için forma giyemiyor. Haji Wright, Kudryashov, Nakajima, Ufuk Akyol sakatlıklarından dolayı yok. Larsson da tek cezalı isim.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut, Salih, Gedson, Redmond, Dele Alli, Muleka, Cenk

Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Floranus, Fernando, Fredy, Ndao, Ghacha, Mehmedi.

CANLI ANLATIM:

7' Beşiktaş tribünleri "Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" tezahüratları ile inliyor.

4' Skorbordda 4 dakika 17 saniyenin görülmesiyle birlikte Beşiktaş tribünleri depremzede çocuklara gönderilmesi için ellerindeki oyuncukları sahaya atmaya başladı.

1' Jackson Muleka, karşı karşıya pozisyonda Antalyaspor'un ilk lig maçına çıkan kalecisi Ataberk'i geçemedi.