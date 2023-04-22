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Şenol Güneş'ten kadroda 3 değişiklik

Şenol Güneş'ten kadroda 3 değişiklik

Spor Haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Onur Bulut, Maxim ve Ghezzal'ın yerine Valentin Rosier, Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun'a şans verdi.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şenol Güneş Trabzonspor Beşiktaş Spor Haberler

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