Beşiktaş-Ümraniyespor maçı canlı anlatım! Karşılaşmada ilk düdük çaldı

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Valerien Ismael sonrası göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş'in 2. Beşiktaş dönemi de bu maçla başladı. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor...

Beşiktaş ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Hatayspor sonrası Valerien Ismael ile yolları ayıran siyah-beyazlılarda göreve yeniden getirilen Şenol Güneş, ilk maçında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Atiba, Rachid Ghezzal ve Emre Bilgin sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar da kafilede kendine yer bulamadı. Ümraniyespor'da cezalı olan Glumac ve Sackey maçta görev alamadı. Sakatlığı bulunan deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'da kadroda yer alamadı.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Gedson, Cenk Tosun, Weghorst

Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avoundou, Geraldo, Del Valle, Umut