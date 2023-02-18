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Şenol Güneş'ten Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı

Spor Haberleri

Şenol Güneş'ten Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, vefat eden Türk futbolunun önemli isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, vefat eden Türk futbolunun önemli isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Özyazıcı'nın vefatıyla ilgili Güneş, "Birlikte birçok başarıya imza attığımız, çok değerli hocam, yol göstericim Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Türk futbolu ile Trabzonspor'da sporcu kimliği ve insanlığı ile çok derin izler bırakan Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Suat Özyazıcı Şenol Güneş Beşiktaş Güneş Spor Haberler

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