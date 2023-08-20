Şenol Güneş'ten 6 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pendikspor karşısına son oynadıkları Neftçi Bakü müsabakasına göre 6 değişiklik ile sahaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pendikspor karşısına son oynadıkları Neftçi Bakü müsabakasına göre 6 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında ligin yeni ekibi Pendikspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Neftçi Bakü maçının kadrosuna göre 6 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı; Necip Uysal, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Jean Onana, Ante Rebic ve Semih Kılıçsoy'un yerine Omar Colley, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Vincent Aboubakar'a görev verdi.

Beşiktaş'ta yeni transferler Alex Oxlade Chamberlain ve Miloy Rashica, 21 kişilik maç kadrosunda bulunuyor.

Siyah-beyazlılar Pendikspor karşısına; Mert Günok, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Jakson Muleka ve Vincent Aboubakar, 11'i ile sahaya çıktı. - İSTANBUL