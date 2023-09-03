- Şenol Güneş : "Taraftarımız önünde kazanmak istiyorduk ve kazandık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş :

"Avrupa'da iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz"

"Chamberlain her maç üzerine koyarak gidiyor"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor karşısında iyi işler yaptıklarını dile getirerek, "Taraftarımız önünde kazanmak istiyorduk ve kazandık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Sizin de bildiğiniz gibi geçen sezon son maçta Konyaspor ile sahamızda oynadığımız maçta 3-3 berabere kalmıştık. Bu sezon da sahamızdaki ilk maçta Pendikspor ile berabere kaldık. Taraftarımız önünde kazanmak istiyorduk ve öyle de oldu. Bugün iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Son oynadığımız Dinamo Kiev maçının morali de bugünkü oyunumuza etki etti. Rakibin bizim top kayıplarımız sonrası bol atak yaptığı dakikalar oldu. Bazı pozisyonlarda basit hatalar yaptık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının yorgunluğu ile sahaya çıktıklarını söyleyen Güneş, "3 günde bir maç oynayan takım olmamız sebebiyle yorgunluğu saha içerisinde hissettik ve ikinci yarı rakibe pozisyonlar verdik. Topla beraber çıkarken kaybettiğimiz toplar neticesinde rakip pozisyonlar buldu. Bu durum oyuna sonradan giren oyunculardan dolayı değil, skorun rehavetiyle de alakalıydı. Final paslarımızı daha iyi yapabilmeliydik. Henüz sezon başındayız. Zamanla bu durum daha da iyiye gidecektir. Siz sahada akıllıca ve hızlı karar verebilirseniz rakip ne kadar iyi olursa olsun başarı gelecektir. Süper Lig'de 2 puan kayıpla gidiyoruz, İnşallah onu da telafi edebiliriz" şeklinde konuştu.

"Chamberlain, her maç üzerine koyarak gidiyor"

Takımdan ayrılan Nathan Redmond ile Alex Oxlade-Chamberlain'in oyun stillerinin farklı olduğunu dile getiren tecrübeli teknik direktör, "Chamberlain kaliteli bir oyuncu. Yeteneği ve oluşturduğu etki iyi yönde. Takıma uyum sağlaması biraz zaman alabilir. Her maç üzerine koyarak gidiyor. İlk zamanlarına göre Milot da Alex de daha iyi. Bugünkü oyunlarını olumlu buldum. Zamanla takım içi adaptasyonları daha da olumlu olacaktır" açıklamalarında bulundu.

"Avrupa'da iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz"

UEFA Avrupa Konferans Ligi hakkında da konuşan Şenol Güneş, "Oyuncularımın motivasyonu iyi ve daha da iyiye gidiyor. Hayal etmek güzel bir şey ama gerçekler de sahada oynanacak oyun. Milli araya gireceğiz. Gidecek oyuncularımız olacak, milli takıma gitmeyen oyuncularımız da var. Bu bir yarış, iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz. Öncelikle gruplardaki maçlarımıza bakacağız. Grupta iyi takımlar var. İlk hedefimiz iyi oynayıp, gruptan çıkmak olacak" diye konuştu.

"Muleka iyi niyetli bir oyuncu"

Jackson Muleka'nın performansıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Güneş, "Muleka iyi niyetli ve çalışkan bir oyuncu. Tüm oyuncular formda olursa işi zorlaşacaktır. Sezon başında elimizde Aboubakar ve Muleka vardı. Birbirlerini sahada tamamlayabiliyorlar. Ne oynayacaklarını nasıl hareket edeceklerini biliyorlar. Geçen maçta verdiğimiz görevi iyi yaptı. Bugün de istediğimiz işleri yaptı. İyi oynarsa formayı giyer. Yeterli seviyede oynayamaz ise arkasında bekleyen çok iyi ve kaliteli oyuncularımız var. Umarım hepsi iyi olur, kadro seçiminde zorlanırız. Ama şu anda o seviyede değiliz" diye cevap verdi.