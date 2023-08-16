Şenol Güneş: "Rashica'nın bize uyum sağlayıp başarılı olmasını bekliyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milot Rashica transferiyle ilgili, "Geçen sene gayet iyi oynadı, başarılı oldu, izlediğimiz kadarıyla. Aldığımız bilgiler içerisinde karakterli, yetenekli bir oyuncu. Bize de uyum sağlayıp başarılı olmasını bekliyoruz" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın sahasında oynayacağı Neftçi Bakü mücadelesi öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Hiçbir futbol maçı oynanmadan kazanılmıyor"

Neftçi Bakü müsabakasını değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, "2023-2024 sezonuna yeni başladık sayılır. Oynadığımız müsabaka sayısı henüz az. Ama bundan sonra giderek yoğunlaşacak gibi görünüyor. Karagümrük maçını da dahil edersek bundan sonra 6 maçımız daha var, milli takım haftasına kadar. Dolayısıyla 3 günde bir maç oynayacağız. Bu süreci iyi atlatmak lazım. Elimizdeki kadroyu oldukça zorlamaya çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Oyuncuların fiziksel değerleri iyi görünüyor. Katılımlar da fazla olunca daha güçlü olacağımızı düşünüyoruz. Şu aşamada yarınki Neftçi maçına 3-1'lik bir avantajla başlayacağız. Ama hiç bir şeyin garantisi yok. Hiçbir futbol maçı oynanmadan kazanılmıyor. Eldeki oyuncuların form durumuna göre bazı oyunculara da şans vererek, bazılarını da dinlendirerek oyuna başlamak istiyoruz. Oyunun gelişimine göre hareket edeceğiz. Neftçi takımı izin verilirse iyi pas yapıyorlar. Teknik bir takım, iyi oynuyorlar. Oyunun 75 dakikalık bölümünde bunu iyi yaptık daha sonra yorulduk ve değişikliklerle birlikte rakibe izin verince onlar iyi başlamaya başladı. Yarın da onları oynatmadan kazanarak turu geçmek istiyoruz. Sadece Omar'ın omuzunda sıkıntımız var. Onu değerlendireceğiz. Ghezzal'ın maalesef ailesi kaza geçirdi. Çocuğu ameliyat oldu, durumu iyi. O da evine gitti, iyi çalışıyordu, şanssız bir dönem geçiriyor yine. Geçmiş olsun diliyoruz. Umarım yarın seyircimiz önünde güzel bir maç olur" ifadelerini kullandı.

"Rashica yetenekli ve karakterli bir oyuncu"

Norwich City'den transfer edilen Rashica ile yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain'in fiziksel durumunun sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Rashica geçen sene gayet iyi oynadı, başarılı oldu, izlediğimiz kadarıyla. Aldığımız bilgiler içerisinde karakterli, yetenekli bir oyuncu. Bize de uyum sağlayıp başarılı olmasını bekliyoruz. Henüz bugün gelemeyecek çünkü yorgundu. Ama bize katılımını sağlamış oldu, yönetimi tebrik ediyorum. Ayrıca Chambarlain dün idmana katıldı. Durumu pozitif, uzun süre bireysel çalıştığı için takım idmanına kısmen kattık. Kulübe de hiçbir yabancılık çekmedi. Zaten futbol bilgisi, becerisi oldukça fazla. Orada bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bu tip oyuncuları fiziksel olarak hazırlayıp, takıma bir an önce adapte etmek istiyoruz. Zaten daha önce 3 oyuncu almıştık. Yabancı olarak bakarsak 5 tane transfer yapmış olduk" şeklinde konuştu.

"Talisca gelmek isterse o zaman değerlendiririz"

Al-Nassr'da top koşturan Talisca'nın siyah-beyazlı takıma transferinin zor olduğuna vurgu yapan Güneş, "Gelinen noktada; o günkü konuşmada izah edemediğimiz şey oydu. Onun bir resmi teklif olmadığını herhalde aklıselim olan herkes bilir. Sadece sohbet içinde konuştuk. Kulübün de bu olaya sıcak bakmadığı görüntüsü vardı. Ama öyle bir görüntüsü olursa, Talisca gelmek isterse o zaman değerlendiririz. Ekonomik koşullar, oyuncunun istemesi, kulübün bırakması, bizim isteğimizin hepsinin birden olması lazım. Ama bir de transfere bağlı olarak değişimler oluyor. Hele bu dönemde transfer hızlı dönemde değişime uğruyor. Arap ülkelerinin transfere dahil olduktan sonra oyuncuların değerini arttırması bu transferleri zorlaştırıyor. Biz de tam tersine oradan transfer almaya çalışıyoruz. Zorlukları var. Başkan da biz de taraftar da Talisca'ya sıcak bakarız ama şartların uyumu var mıdır, yok mudur.. Bu güne kadar hep olumsuzdu. Öyle bir şey olursa değerlendirilir ama şu anda öyle bir şey yok. Ayrılıyorsa, bize de uygunsa alırız" diye konuştu.

"Aldığımız oyuncuların uyum sağladığını düşünüyorum"

Transfer yaparken gerekli bölgelere yeteri kadar oyuncu alınması gerektiğine dikkat çeken Şenol Güneş, "Şu anda elimizde bir kadro var. Onunla oynuyoruz. İhtiyacımız olan yerlerimizi söyledik. Bazı yerlere fazla oyuncu almak da doğru değil. İhtiyaç olan şekilde almak gerekiyor. Teknik, ekonomik ve idari olarak yönetmekte sıkıntılar olabilir. Şu andaki aldığımız oyuncuların uyum sağladığını düşünüyorum. Stoperde bir eksiklik görüyoruz. Onun dışındaki diğer yerlerde sayısal bir sıkıntı görmüyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Transfer döneminin maçların oynanmadığı dönemde bitirilmesinden yanayım"

"Transfer döneminin maçların oynanmadığı dönemde bitirilmesinden yanayım" diyen tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Bir opsiyon tanınmalı, sakatlık olur diye. Böyle transfer ayında hala transfer yapmak, bu kadar uzun olmak. Tartışmayı futbol gelişimi ve eğlencesi gündeminden çok transferin heyecanına, rekabetine getiriliyor. Bunu zaman gösterecek."

"Zaynutdinov bugün de yarın da gelebilir"

CSKA Moskova'dan Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un gün içinde İstanbul'a gelmesini beklediklerini de aktaran Güneş, "Mavi kartla ilgili konuşuldu, anlaşıldı. Kendisiyle görüştük. Bugün de gelebilir yarın da gelebilir. Onun dışında Türk oyuncu alabiliriz. Şartlara bakıp ihtiyaca göre hareket edeceğiz. Ama eldeki yabancı sayısına göre Montero ve Hasic'le ilgili düşüncelerimi kendilerine söylediğim için onlar da biliyorlar. İyi bir kulüp bulursalar gidip oynamalarında yarar var. Transfer sadece almakla olmuyor, bazen de giden olabilir. Defansta, orta sahada ofansif ve defansif ve forvette kenar için daha çok konuşuyorduk. Orada epey mesafe alındı. Şu anda savunmada bir tane daha eksiği tamamlamamız gerekiyor" dedi.

"Umut Meraş'ı bırakmayı düşünmüyorum"

RAMS Başakşehir'in Umut Meraş'a talip olduğu ve bunun karşılığında da Beşiktaş'ın turuncu-lacivertlilerden Deniz Türüç'ü istediğine yönelik çıkan haberlerle alakalı Şenol Güneş, "Deniz Türüç'üDeniz Türüç beğendiğim bir oyuncu. Kayserispor'dayken milli takıma da almıştım. Oyuncuyla ilgili değerlendirmeme baktığınız zaman her iki kenarda oynayabilecek, forvetin arkasında oynayabilecek zaman zaman sıkışınca beke alınabilecek bir oyuncu ama şu anda bizi transferle ilgili düşüncemiz yok. Zannediyorum Başakşehir'in bir talebi var. Umut Meraş da bizim için iyi bir oyuncu. Bırakmayı düşünmüyorum. Beşiktaş ona değer verdi. Değer verdiği için de aldı ve para verdi. Gitmesini istemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sergio Ramos söylentileri hakkında

Bonservisi elinde bulunan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Sergio Ramos'un adının Beşiktaş'la anıldığının hatırlatılmasının ardından Güneş, "Ramos'u birçok kulüp istiyor. Bildiğim kadarıyla Amerika'ya gidecekti. Sonra Arap ülkeleri diye söylendi, sonra Türkiye olabilir dediler ama şu anda son durumunu bilmiyorum. Kendini ispatlamış çok değerli bir oyuncu. Daha önce bize Pepe de geldi. Bunlar uzun yıllar defansta futbol oynamış, başarılı olmuş, kariyeri iyi olan, markalaşmış oyuncular. Ama transfer başlı başına ekonomik, idari ve tekniktir. Ona bakmak lazım" açıklamasını yaptı.

"Salih ve Cenk kalmak istiyor"

Salih Uçan ve Cenk Tosun'la yeni sözleşme için görüşmelerin sürdüğünü belirten siyah-beyazlıların teknik direktörü, "Salih bizimle beraber, oynuyor. Mukavelesi de devam ediyor. Gelecek sezon ile ilgili ise henüz onlar neticelenmedi. Necip ile Mert'le anlaşıldı. Salih ve Cenk ile de anlaşılacağını düşünüyorum. İkisi de kalmak istiyor. Takımın sadece oyuncuları değil, sorumlu kişileri. Yönetim de aynı duygu içerisinde. Biraz uzamış olması eleştirilebilir. Bunlar konuşulur" diyerek sözlerini noktalandırdı. - İSTANBUL