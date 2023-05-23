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Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi

Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce 4 Süper Lig kulübü ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce 4 Süper Lig kulübü ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre; Kayserispor ve Adana Demirspor "saha olayları" nedeniyle; Beşiktaş ise "saha olayları", "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

MKE Ankaragücü ve Kulüp Başkanı Faruk Koca, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" ayrı ayrı sevkine karar verilirken;

MKE Ankaragücü kulübü idarecisi Hüseyin Aytekin'in aynı müsabakadaki "tehdidi" nedeniyle ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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