Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezonun ilk resmi maçında istekli bir oyun ortaya koyduklarını ve oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi. Güneş ayrıca takımın düzenini korumaları gerektiğini ve Ghezzal'ın en kısa sürede sahada olacağını belirtti.

- Şenol Güneş : "Oyuncularımın iştahından memnunum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş :

"Ghezzal'ı en kısa sürede sahada göreceğiz"

"Takımın bir düzeni var ve bunu korumamız gerekiyor"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezonun ilk resmi maçı olmasına rağmen istekli bir oyun ortaya koyduklarını söyleyerek, "Oyuncularımın iştahından memnunum" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, KF Tirana ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sezonun ilk resmi maçına çıktık. Rakibimizin oyun anlayışını biliyorduk. Kapalı oynadılar ve kontratağa çıkmaya çalıştılar. Oyuncularımız ilk resmi maçına çıktı ve istekli bir performans sergilediler. Oyun kontrolü bizdeydi. Akıllı ve sabırlı bir oyun oynadık. Rakibi çok fazla çıkarmadık. Yemememiz gereken bir gol yedik. Sezonun ilk müsabakasında olabilecek bir durum. Tirana sezonu bizden önce açtığı için daha dirençli göründü. Hatta daha da dirençli olmalarını bekliyordum. Yediğimiz gol maçtaki en büyük hatamızdı diyebilirim. Henüz sezon başındayız. Sezon başlarında 6-8 hafta aralığındaki adaptasyon sürecini iyi geçirmemiz gerekiyor. Takım olarak istekli ve iyi bir performans gösterdik. Fakat tam olarak hazırız diyemeyiz. Önemli olan bu süreçte kayıpsız yol almamız gerekiyor. Yoksa burada kaybedilen puanlar sezon sonunda sıkıntı oluşturabiliyor. Genel olarak oyuncuların iştahından memnunum. Kazanmak güzel şey" diye konuştu.

"Takımın bir düzeni var ve bunu korumamız gerekiyor"

Takıma transfer olarak ve altyapıdan dahil olan oyuncuları verimli kullanmak için çabaladıklarını dile getiren Şenol Güneş, "Sahaya çıktığımız kadro, elimizde var olan sahip olduğumuz ve Beşiktaş'ın oyun stilini bilen oyunculardan oluşuyordu. Genç arkadaşlarımızı takıma monte etmeye çalışıyoruz ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Öte yandan yeni transferlerimiz olacaktır. Gelen oyuncularımız var. Amartey bunlardan bir tanesi ama listeye yazmadık. Çünkü kendisi henüz hazır değil. Jean Onana'yı oynatmak istedim çünkü kendisi kondisyon olarak hazırdı. Yeni gelecek oyuncular da hemen gelip 11'de sahaya çıkacak diye bir şey yok. Takımın bir düzeni var ve bunu korumamız gerekiyor. Yeni ya da eski olması değil, önemli olan hazır olması, aldığımız kararlarda en büyük etken olacak" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuların performansının sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Semih ve Ege sonradan girdi ve bence ikisi de iyi performans gösterdi. Semih golünü de attı. Onlar oyuna girerken, çıkan oyuncularımız da kötü değildi. Bu döngü bu sene daha fazla karşılaşacağımız bir durum olacak. Güvendiğimiz, beklentimiz olan genç oyuncularımızı hak ettikleri forma ile sahada göreceğiz. Devamlılıklarını gösterecekleri performans belirleyecek" diye cevapladı.

"Ghezzal'ı en kısa sürede sahada göreceğiz"

Takımın atak organizasyonlarında Rachid Ghezzal'ın eksikliğinin hissedilip hissedilmediği hakkında gelen soruyu da yanıtlayan Güneş, "Rachid Ghezzal'ın bugün sahada olmasını isterdim. Şanssızlık yaşadı ve sakatlığı var. Ama şunu söyleyebilirim ki her gün daha da iyiye gidiyor. İnanıyorum ki kısa süre içerisinde gösterdiği çaba ile aramıza dönecektir. Onu tekrar sahada görmek için bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.