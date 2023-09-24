Şenol Güneş: Oyun kurgusunda hatalı oynadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçında oyun kurgusunda ve pas tercihlerinde hatalı olduklarını söyledi. Güneş, oyuncularını maçı çevirmek için gösterdikleri özveriden dolayı tebrik etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşısında oyun kurgusunda ve pas tercihlerinde hatalı oynadıklarını dile getirerek, "Maçı çevirmek adına büyük özveri gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Maçtan önce de düşündüğüm gibi Kayserispor'un kendi sahasında oynayacağını bekliyorduk. Mağlup olmadan buraya gelmişlerdi. Yeni bir hoca ve hevesli bir takım ile karşılaştık. Zaman zaman topla beraber bizim sahamıza yerleşmeye çalıştılar. Biz takım olarak topu daha hızlı çevirebilirdik. Pas tercihlerimizi daha iyi yapabilirdik. İkinci yarının hemen başında beklemediğimiz bir şekilde golü yedik. Savunma olarak oldukça dikkatsiz davrandığımız pozisyonlar oldu. Bu maça 6 oyuncu değişikliği ile başladık. Yoğun maç programı sebebiyle bu şekilde karar verdik. Kayserispor da elinden geleni yapmaya çalıştı. Ama netice itibarıyla skor üstünlüğünü sağlayarak 3 puanı almasını bildik. Maçı çevirmek adına büyük özveri gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"Performansı yeterli olan oyuncuları sahaya sürmeye devam edeceğiz"

Jean Onana'nın kadroda yer alamaması hakkında konuşan Güneş, "Oyuncular bazen adaptasyon sorunu yaşayabilir. Jean Onana ile ilgili farklı bir sıkıntı yok. Performansı ve formu sebebiyle bugün tercih etmedik. Oyuncunun tecrübesi ve oyun tarzı ile ilgili bir sıkıntı yok. Bu maç kendisini tercih etmedik. Bir sonraki maç ihtiyacımız olacak belki onu tercih edeceğiz. Performansı yeterli olan oyuncuları sahaya sürmeye devam edeceğiz. Biz bir takımız. Takımı ileri kim götürecek ise o oyuncuyu sahaya sürmek zorundayız" diye konuştu.

"Maçın erken saatte oynanmasına yayıncı kuruluş mu, federasyon mu karar veriyor?"

Süper Lig'deki karşılaşmaların programlarıyla ilgili düşüncelerini dile getiren, "Belçika'dan dönüşümüz sonrası zaten çalışma süremiz yeterli değildi. Çarşamba günü oynayacağız tamam ama erken oynayacağız. Maçın erken saatte oynanmasına yayıncı kuruluş mu, federasyon mu karar veriyor? Diğer takımlara da böyle fikstürler verilecektir diye düşünüyorum. Bakacağız ve göreceğiz. Alınan bir karar var ve biz de buna uyacağız. Oyuncularım da görevini yapacak. Çıkacak ve oyunlarını oynayacaklar. Takımları için en iyisini yapmaya çalışacaklar. Federasyon ile sıkıntımız, sorunumuz yok ama olanı söylüyoruz" şeklinde konuştu.

"Takıma katkı sağlayan oyuncunun başımın üstünde yeri var"

Siyah-beyazlı forma ile ilk golünü kaydeden İngiliz futbolcu Chamberlain'in performansı için ise Şenol Güneş, "Chamberlain iyi bir oyuncu. Kalitesi hakkında bir şey söyleyemeyiz. Yeni yeni takıma daha çok uyum sağlamaya başladı. Bugün de iyi işler yaptı. Saha içerisinde istekli göründü. Ama sonuçta bu bir oyun ve Alex de bazı pozisyonlarda top kaybedebiliyor. İyi niyetinden şüphemiz asla olmaz. Benim görevim ilerleyen süreçte Chamberlain ve diğer oyuncularımın performansını daha da ileriye götürmelerini sağlamak"ifadelerini kullandı.

Hırvat futbolcu Rebic'in zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan ifade eden Güneş, "Kariyeri belli bir oyuncu. Zamana ihtiyacı var. Sonuçta takım olarak iyi olmamız gerekiyor. Sabırlı olmamız lazım. Takıma katkı yapması önemli. Katkı sağlayacağını düşünüyorum. Takıma katkı sağlayan oyuncunun başımın üstünde yeri var" açıklamalarında bulundu.

"Ben 55 yıldır Türk futbolu hakkında konuşuyorum"

Milli takımda yaşanan teknik direktör değişikliğinin sorulması üzerine Şenol Güneş, "Ben 55 yıldır Türk futbolu hakkında konuşuyorum. Ama şimdi bizden daha çok işin içinde olan federasyondan fikir bekliyorum. Milli takımın başında ben varken 'O takım bizim takımımız' diyordum. Bir şey değişmedi o takım yine bizim takımımız. Montella'ya başarılar diliyorum. Öte yandan voleybolda başarılara imza atan kızlarımızı canı gönülden kutluyorum" dedi.

Sakatlık yaşayan oyuncular hakkında da bilgi veren Güneş, "Emrecan'ın yakın zamanda takıma katılması zor görünüyor ama Tayyip Talha iki ayağını da gayet iyi kullanıyor. Şu an Gedson'un sakatlığı söz konusu. Bakalım onunla ilgili gelişme oldukça sizlerle paylaşacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL