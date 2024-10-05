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Şenol Güneş: 'Oynadığımız Oyun Tatmin Edici Değil'

Şenol Güneş: 'Oynadığımız Oyun Tatmin Edici Değil'
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor ile oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansını eleştirerek, 'Kazanmak için sahaya çıktığımız maçta maalesef iki puan kaybettik' dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmak için sahaya çıktığımız maçta maalesef iki puan kaybettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Mersin'de karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Yedikleri golde taç pozisyonu diye düşünen oyuncunun bıraktığını, arkasından rakip oyuncunun direkt kaleye girip golü attığını ifade eden Güneş, "Buna benzer pozisyonlar verdik. İleride basit top kayıpları ve arkasından kontraya çıktığı zaman defansımızda tehlikeli ataklar oldu, ama bizim de vardı, rakibin de vardı. Kazanmak için sahaya çıktığımız maçta maalesef iki puan kaybettik. Daha iyi oynamalıydık. Tespitleri hep yaptık, yapıyoruz. Ama oyunumuz seviye olarak daha yukarı çıkmalı. Oyuncuların yeteneklerinin olduğuna inanıyorum. Ama kırılganlıkları oyunu tamamen kopartabiliyor. Oyun disiplininden kopmalar, bireysel oynamalar ve o kopmaların da bize yararı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

"Şu anda oynadığımız oyun tatmin edici değil"

Şu anda oynadıkları oyunun tatmin edici bir oyun olmadığını ifade eden Güneş, bunu daha önce de paylaştıklarını belirtti. Burada bir maç kazanarak biraz daha nefes almak istediklerini dile getiren Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Puan da önemli, 3 puan ama özellikle oyun olarak güçlü bir oyun istedik. Oyun başındaki o yavaş da oynasak; oyun anlayışımız gitgide dönüştürmek bizim gibi takımlara oyunculara eksik kalıyor. Üzgünüz çünkü; çok sabırsız bir şekilde kazanılması gereken maçlar istiyoruz. Bugün de öyleydi. Deplasmanda kazanamayan, işte son dönemlerde baktığınız zaman bir tek galibiyet olan bir takım olur; yani kalitemizi, isteğimiz, her şeyimiz tartışılırdı. Ama çok daha çalışmaya ihtiyacı olan bir dönemdeyiz. Çok daha sabırlı, akıllı olmak durumundayız. Çünkü bunu kırılganlıkları yenmenin tek yolu işimizi iyi yapmak ve çalışmak olacak. Ben hala oyunculara inanıyorum. Yanlışları kabul etmek ve ettirmek durumundayız. Hepimiz için yanlış yapan, eksik yapan olsa değişiklik olur ama bu oyuncuların da bu oyundan daha iyi oynayacağını biliyorum. Onu da bekliyorum zaten." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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