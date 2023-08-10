Şenol Güneş: Neftçi'nin şanssızlığı, bizim de iddiamız olması itibarıyla rakibimiz oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 3-1 yendikleri maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, statta güzel bir ambiyans olduğunu belirterek, Neftçi'nin şanssızlığına ve rakipleri olmalarına değindi. Ayrıca, Malatya'da yaşanan depreme de değinerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Neftçi Teknik Direktörü Adrian Mutu ise zorlu bir maç olduğunu ve ikinci yarıda daha iyi performans sergilediklerini belirtti. Mutu, İstanbul'da yapacakları karşılaşmayı da önemsediklerini vurguladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 3-1 yendikleri maçla ilgili, "Neftçi'nin şanssızlığı, bizim de bu maçta iddiamız olması itibarıyla rakibimiz olması." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, statta güzel bir ambiyans olduğunu belirterek, "İyi bir taraftar vardı. İki taraf da siyah-beyazlı renklerle stadı doldurdu. Keyifli maç olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş, Neftçi, Sabah ve Karabağ gibi Azerbaycan takımlarının iyi takımlar olduğunu belirterek, "Neftçi'nin şanssızlığı, bizim de bu maçta iddiamız olması itibarıyla rakibimiz olması. Sabah ve Karabağ kazandı. Onları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." diye konuştu.

Malatya'da yaşanan depreme de değinen Güneş, "İnşallah ölümlü bir olay yoktur. Maalesef ülkemiz deprem bölgesi. Hepimize geçmiş olsun. Deprem doğal bir felaket. Yine de hazırlıklı olacağız." ifadelerini kullandı.

Mutu: "İlk yarıda Beşiktaş bizden daha iyiydi"

Neftçi Teknik Direktörü Adrian Mutu da zor bir rakiple karşı karşıya geldiklerini ve sonuna kadar mücadele ettiklerini söyledi.

Mutu, "İlk yarıda Beşiktaş bizden daha iyiydi. Fakat ikinci yarıda biz daha iyiydik. Çok sayıda gol pozisyonu yakaladık. Şansımız olsaydı ikinci golü de atmış olurduk. Üçüncü golü sanki Beşiktaş'a hediye ettik. Oyuncumuzun hatası nedeniyle gol yedik." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'la İstanbul'da yapacakları karşılaşmayı da önemsediklerini vurgulayan Mutu, "İstanbul'a kazanmak için gideceğiz." dedi.