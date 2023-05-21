- Şenol Güneş : "Mantık dışı, hukuk dışı bir lig"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş

"Kulübedeki oyuncunun gördüğü penaltı için VAR'a gitmeye gerek yok"

"Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum"

ADANA - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor galibiyeti ardından, hakem kararlarını eleştirerek, "Mantık dışı, hukuk dışı bir lig" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasman Adana Demirspor'u 4-1 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bu senenin parlayan yıldızı olarak Adana Demirspor lige renk kattı. Başarılı sonuçlar aldı, güzel futbol oynadı. Kaliteli oyuncular, iyi bir hocaları var. Oyuncuları hocalarıyla, taraftarıyla, başkanıyla hak ettikleri dördüncülüğü garantiledi. Bugün de üçüncü olabilmek için bizi zorlamak istiyorlardı. Çok güzel motivasyonları vardı, iştahları vardı. Biz de oyuna düşündüğümüzün altında başladık. Yavaş başladık. Uyur gezer gibiydik. Yediğimiz gol zaten ilk yarının hepsini anlatıyor. Başta bile oyuna dönmeyen bir takım olarak söylenecek bir şey bulamıyorum. Ayağımızda olan topu kaybettik. Rakibe karşılamada eksik kaldık. Bir de bir iki tane pozisyon bulduk ama bizim için yeterliydi. Daha iyi olmalıydık. Ama tamamına bakarsak maçın hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Mantık dışı, hukuk dışı bir lig"

Güneş, hakemlere de tepki göstererek, "Masa başı ve kararlara girmek istemiyorum. Oyun akıcılığını futbol oynamayı düşünen takım ve oyuncuların önünü açmak gerekir. Ama çok konuşmayalım. Çünkü biz hiç değinmedik hakemler konusuna. Değinmeyelim. Bizim aldığımız puanın iyi olması, takımın iyi olmasıyla orantılı. Oyuncuların iyi olmasıyla orantılı. Bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. Yani bunu suçlamak için söylemiyorum. Şimdi düşün iki üç hafta dinleniyorsunuz. Bir maç oynuyorsunuz. Bir takım bakıyorsunuz puanı yok. O da bir üç puan alıyor. ya bu takımın acaba kiminle ne maçı var? Yani şu anda bizim o şansımız görünmüyor ama Galatasaray- Fenerbahçe maçı oynanacak. Ondan sonra onların maçı yok. Şampiyon belli olacak. Lig onlar için bitmiş olacak. Bazen üç günde bir maç oynanmaz. Olumlu da olur, olumsuz da olur. Bunu böyle adaletle daha dengeliyor. Bu konuları da konuşuruz. Yani nasıl bir karar alınmalıydı? Benim kafamda başından beri var. Söylemeye çalıştım ama tartışmayı o tarafa geçmemek için şampiyonluk da etmedim. Biz futbol adına konuştuk yani. Futbolu nasıl iyi oynarız diye sizinle de paylaştık. O yüzden bugün de konuşacağımız o ama doğru değil. Yani lig planlanırken, lige iyi planlamak lazım. Takımlar yarışacak, heyecanlı olacak. Şimdi mesela üçüncülük maçı olarak bugün oynayan Adana Demirspor, şimdi dördüncülüğü garantiledi. Biz üçüncülüğü garantiledik. İkinci olabilir mi? Bunlar güzel şeyler. Bu şampiyonluk için olmalı. Alt ligde ne olması lazım? İki takım erken düştüğü zaman bu etkiler. İki takım düşecek. Dört takım düşseydi ne olacaktı gibi, konuşacağımız konuları şu anda açmayayım" diye konuştu.

"Kulübedeki oyuncunun gördüğü penaltıyı VAR'a gitmeye gerek yok"

Güneş, maçtaki hakem kararlarına da değinerek, "Verdiği faullerin birçoğunda yani seyirci baskısı altında verildiğini hissettim. E penaltıdır, goldür. Onları söylemiyorum. İşte bizim lehimize, aleyhimize verdiğinden çok çok oldu. Aynı şekilde rakip için de geçerli. Sahaya girdi filan diyorlar ama biz de girdik sahaya. Hakeme dokunmuşsa onu bilmiyorum. Üzüldüm yani. Çünkü başarılı, iyi giden, iyi bir ekibin hocası olarak. Hakem genç hakem, seyirci baskısı altında kalmadan daha kararlı olması gerekiyor. ya şimdi bizim kulübedeki oyuncunun gördüğü penaltıyı VAR'a gitmeye gerek yok yani. Bugün mesela bir maç izledim. Hiç VAR'a gitmeden penaltı verdi. VAR'a gitti. Penaltıyı değiştirdi. Yani şimdi bu hakemleri suçlamak yani bu dediklerini onun için konuşmak istemiyorum dedim. Dediklerimiz düzeltilmesi gereken konular. Bunları hep kötü niyetle bakma. Hakem de zor durumda kaldı. Bugün işte dediğim gibi o maçta penaltıyı verdi. Sonra baktı penaltı değil. Adam gol attı. Hakemler daha çok çalışmalı, kendine güvenmeli, genç hakemler var, tecrübeliler var ama kalite düşmemeli. Yani oyuncular da düşmemeli. Hakemler de düşmemeli. Hocada da düşmemeli. Çünkü futbol ne kadar zengin olursa, güzel olursa heyecan verir. İki takım da aşağı yukarı oyun oynuyor. Oynayan takımlar var mı? Var, bunların önünü açmak lazım. Hakemlerin de bu konuda iyi olmasında fayda var. Bugün suçlamak için söylemedim hakemi. Sadece genel bir değerlendirme. Hoşça kalın. Teşekkür ederim" şeklinde konuştu.