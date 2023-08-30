Şenol Güneş: Kendi oyunumuzu oynayarak, kazanarak turu geçmek istiyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın Dinamo Kiev ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yarınki müsabakaya dair değerlendirmelerde bulunan Şenol Güneş, "İkinci maçımızı oynayacağız. Avantajlı bir skorla sahaya çıkıyoruz. Umarım kendi sahamızda, kendi oyunumuzu oynayarak, kazanarak turu geçmek istiyoruz. Tüm amacımız bu. Oyuncularım iyi çalıştı. Çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz" dedi.

"AMARTEY VE MASUAKU YOK"

Sakatlıkları süren Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun son durumuna ilişkin bir soruya yanıt veren Güneş, "Elimizdeki oyunculardan bir 11 çıkarmaya çalışıyoruz. Bizimle kamp yaparak belli bir aşama kaydeden, oyun sistemine uyum sağlayan oyuncularla ön planda olan bir dönem geçirmeye çalıştık. Yeni gelen oyuncularla da buna katılım yapmaya çalıştık. Hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Amartey ve Masuaku yok. Daha önce orada oynayan oyuncularımız var. Yokluklarını hissettireceklerini düşünmüyorum. Hiçbir oyuncuma olumsuz olarak bakmıyorum" şeklinde konuştu.

"ONANA'NIN GİTMESİYLE İLGİLİ BİR DURUM YOK"

Tecrübeli teknik adam, kiralık olarak gönderileceği iddia edilen yeni transfer Jean Onana ile ilgili şunları kaydetti:

"Dışımızda her şey konuşuluyor. Transferle ilgili konuşmak istemiyorum. Onana bizim oyuncumuz. Görev alınca en iyisini yapacaktır. Gitmesiyle ilgili bir durum yok. Elbette oyuncular gidebilir veya gelebilir. Onana adaptasyon süreci geçiriyor. Bizden kaynaklanan bir durum yok. Ben Onana kiralanacak demedim. Başkan da demedi. Bunları biz söylemiyoruz. Transferler kulübün idaresine uygun yapılır. Şu anda maça hazırlanıyoruz. Transfere verecek bir cevabım yok. Elimizden giden oyuncu yok. Onana'nın gitmesiyle ilgili bir durum yok."

"KIEV, SIRADAN BİR TAKIM DEĞİL"

Yarınki rakipleri Dinamo Kiev'in zor bir ekip olduğunu belirten 71 yaşındaki çalıştırıcı, "Dinamo Kiev, Ukrayna milli takımının iskeletini oluşturuyor. İyi bir takım. Oyunun iki yönünü de iyi oynuyorlar. Güçlü ve ciddiye alınması gerek bir takım. Zor bir takım. Goller attık, goller yedik. Dikkatli olmamız gerek. Taraftarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Kontratağı iyi kullanan bir takım. Kiev, sıradan bir takım değil" değerlendirmesinde bulundu.

"FEDERASYONUN ALDIĞI KARAR ŞU AN İÇİN OLUMLU GÖRÜNÜYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Avrupa'da Play-Off turunda mücadele eden Türk takımlarının geçen hafta ligdeki maçlarını ertelemesiyle ilgili Güneş, "Federasyon böyle bir karar alırken kendisini ve takımları düşünerek almıştır. Kararlar doğruysa tebrik ederiz, doğru bulmazsak eleştiririz. Şu an için olumlu görünüyor. Takımlarımız Avrupa kupalarına katılmanın eşiğinde" diye konuştu.

"EMİRHAN İLKHAN DEĞERLİ BİR OYUNCU"

Başakşehir FK'ya transfer olan siyah-beyazlı eski oyuncu Emirhan İlkhan'ın gündemlerinde olup olmadığına dair bir soruya Şenol Güneş şu yanıtı verdi:

"Emirhan İlkhan değerli bir oyuncu. Konuşuluyordu, bana da öyle bir duyum geldi. Kiralık olarak gelecekti. Kiralık olarak gelmesi bize faydalı olmayacaktı. Bonservisine dair bir isteğimiz olacaktı. Kötü oynarsa zaman kaybı olacak, iyi olursa kendi takımına katkı sağlayacaktı. Günübirlik transfer olmasını istemezdim."

GHEZZAL VE CENK TOSUN'UN SON DURUMU

Teknik direktör Şenol Güneş, Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun'un sakatlıklarını atlattığını aktardı.

Ghezzal'ın iyi çalıştığını belirten Güneş, "Bizle idmana çıkan her oyuncu bizim oyuncumuzdur. İyi çalışıyordu. Sonra ufak bir adele sakatlığı yaşadı. Sonra ailesiyle ilgili bir konu oldu. Yeniden idmanlara başladı. Umarım daha iyi olacak. Antrenmanda değerlendireceğiz. Ghezzal çok iyi bir oyuncu" şeklinde konuştu.

Cenk Tosun'un oynamayı çok istediğinin altını çizen Şenol Güneş, "Cenk uzun bir sakatlık geçirdi. Zaman zaman isteği var. Şu araya kadar bir sıkıntı yaşamamalı. Çıkıp oynar yine bir şey olursa aradaki zamanı kaybetmiş olacağız. Cenk çok iyi çalışıyor. 10 dakikalık bir verim için oynatıp sakatlanmasını istemem. Olası bir sakatlık varsa oynamasını istemem. Cenk daha iyi bir durumda. Ne kadar maçı kaldırır o da bilmiyor. Belli bir süre oynayabilir" ifadelerini kullandı.

"BAŞTA ATATÜRK OLMAK ÜZERE TÜM ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ"

Şenol Güneş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin ise "Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi anıyoruz. Hepsine minnettarız, onların bıraktığı emanetleri iyi koruyalım. Kısır çekişmelerin kenarda kaldığı, huzurun, barışın, sağlığın olduğu bir Türkiye diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

AMIR HADZIAHMETOVIC: GALİBİYET İÇİN SAVAŞACAĞIZ

Amir Hadziahmetovic ise sözlerine Türkçe olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı.

İlk maçta güzel bir galibiyet aldıklarını belirten 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yarın rövanş maçını oynayacağız. İlk maçta istediklerimizi fazla yapamadık. İkinci maçta yapamadıklarımızı bu sefer sahaya yansıtmak istiyoruz. Galibiyet için savaşacağız. İyi bir takımız. Birbirimizi tanıyoruz. Birlikte oynadıkça daha iyi oluyoruz. Orta saha takımın kalbidir. Geçen sene iyi işler yaptım. Umarım bu sene de iyi işler yaparım" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN TÜM OYUNCULARI DEĞERLİDİR"

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan maçta zeminin istedikleri gibi olmadığını aktaran Bosna Hersekli futbolcu, "Pas trafiğini iyi yapamadık. Tabi ki bu bir bahane değil. İçeride kendi sahamızda istediklerimiz yapmaya çalışacağız. İyi işler de yapacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın tüm oyuncuları değerlidir. Değişen kim olursa olsun oynayanlar iyi mücadele edecektir" ifadelerini kullandı.

Konyaspor'da her mevkide oynadığını belirten Hadziahmetovic, "Sol kenarda da 6 ve 8 numarada da oynadım. Burada daha çok 6 numarada oynuyorum. Gole uzak bir mevkide oynuyorum. Oyun kurmak anlamında elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu.