Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, kazandıkları her maç sonunda hala üçüncü olmalarının bir şey kazanamadıkları anlamına geldiğini söyledi. Güneş ayrıca TFF'den aldığı para cezası hakkında da düşüncelerini paylaştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazandığımız her maç sonunda hala üçüncüysek bir şey kazanamadık demektir. Uzun zamandır kazanmamıza rağmen 3'ten yukarı çıkamadık. Avrupa garantimiz var. Bu oyunu devam ettirirsek iyi olacak" dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Güneş, "Kasımpaşa, oyun başında etkili olmaya çalıştı. Biz golü bulunca avantaj bize geçti. Top kayıplarımız fazla oldu. Fazla gol de bulabilirdik. Eksiklerimiz oldu ama hak ettiğimiz sonuç aldık. Kasımpaşa'ya başarılar diliyorum. Çok güzel bir zemin vardı. Bol gol ve pozisyonlar oldu" diye konuştu.

Şenol Güneş, 'Bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig' şeklinde yaptığı açıklamasının ardından TFF'den aldığı 104 bin TL'lik para cezası hakkında da düşüncelerini paylaştı. Kümseye saygısızlık yapmadığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Geldiğimden beri saha dışında bazı şeyleri söylemek istemedim. Geçen gün soru geldi ve cevap vermek zorunda kaldım. Futbolun imajını yaraladığım düşünüldü. Konuşmayı doğru bulmuyorum. Hangi konuşmalar ceza gerektirir bilmiyorum. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilmeli. Kimseye saygısızlık yapmam. TFF'de genel kurul üyesiyim. Ayrıldıktan sonra genel kurula katılamadım. Bu kez katılacağım. Düşüncelerimi söyleyeceğim. Ceza alırsam genel kurul cezası alırım. Futbolun değerini düşürüyorum diye anladım. Bunları genel kurulda değerlendireceğiz. Başka soru almayayım. Hep başka yere kayıyor. Tutamıyorum kendimi" ifadelerini kullandı.