Şenol Güneş'in acı günü - Haberler

Şenol Güneş'in acı günü
Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş'in kayınvalidesi Leman Kamiloğlu hayatını kaybetti.
A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş'in kayınvalidesi Leman Kamiloğlu hayatını kaybetti.
Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in eşi Semra Güneş'in annesi Leman Kamiloğlu, Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Leman Kamiloğlu'nun cenazesi yarın merkeze bağlı İskenderpaşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor