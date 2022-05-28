Şenol Güneş'in acı günü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şenol Güneş'in acı günü

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
Şenol Güneş'in acı günü

A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş'in kayınvalidesi Leman Kamiloğlu hayatını kaybetti.

A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş'in kayınvalidesi Leman Kamiloğlu hayatını kaybetti.

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in eşi Semra Güneş'in annesi Leman Kamiloğlu, Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Leman Kamiloğlu'nun cenazesi yarın merkeze bağlı İskenderpaşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title