Şenol Güneş: 'İki bayrama üçüncü bayramı kattık'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor galibiyeti ile ilgili, "Ramazan Bayramı'nı kutlarken yarın da 23 Nisan'ı kutlayacağız. İki bayrama 3. bayramı kattık. Eksik olsa da olumlu işler yapmak sevindirici" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor galibiyeti ile ilgili, " Ramazan Bayramı'nı kutlarken yarın da 23 Nisan'ı kutlayacağız. İki bayrama 3. bayramı kattık. Eksik olsa da olumlu işler yapmak sevindirici" dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ardından aldıkları galibiyeti 3. bayram olarak niteleyerek, "Maçtan önce favoriydik. Maç bittiğinde de gol yemeden iki gol ile kazandık. Rakip elinden gelen gayreti gösterdi. Bu yıl zorlu maçlar oynadılar, son dakikada puanlar kaybettiler. Bugün de iyi başladılar. Daha sonra oyuna biz hakim olunca ve gol de gelince oyundan kopmalar başladı. İkinci yarı daha fazla pozisyon bulduk, atamadık ama 2-0 kazanmak olumlu bir durum. Bizim için güzel oldu. Ramazan Bayramı'nı kutlarken yarın da 23 Nisan'ı kutlayacağız. İki bayrama 3. bayramı kattık. Eksik olsa da olumlu işler yapmak sevindirici" şeklinde konuştu.

"Fizik ve oyun olarak bir seviyeye gelmeye çalışıyoruz"

Oyun olarak istedikleri seviyede olmadıklarını vurgulayan Güneş, "İstatistik olarak bazı bilgiler önemli ama esas olan oyun felsefesi, sürdürülebilir hale getirmek. O sorunları çözmeye çalışıyoruz. Hiçbir şeye bakmadan kendimizle yarışacağız. Bir kadro oluşturacağız, uyumlu olmayanları değiştireceğiz. Olumlu taraflarımız daha fazla. Galatasaray maçı var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Fizik ve oyun olarak bir seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Bu yıl Beşiktaş kabuk değiştirirken mevcut oyuncuların takıma ait olduğunu hissetmek ve bu kadroyla devam etmek için uğraşıyoruz. Eldekilerin uyumlu olması işimize gelir" ifadelerini kullandı.

Derbi açıklaması

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Şenol Güneş, "Bugün N'koudou'ya ihtiyacımız yoktu, almadık. Onur hastalandı, oynamadı. Rosier son haftalarda iyi gidiyor. İyi oynadı. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük camialardan biri. Hep beraber iyi bir hocası olan iyi bir takıma karşı oynayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL