Şenol Güneş: Hak eden kazansın, turu geçmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü PFK öncesi yaptığı açıklamada, "Hak eden kazansın. Turu geçmek istiyoruz" dedi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Neftçi Bakü PFK maçı öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolculardan Salih Uçan, mücadelenin oynanacağı Bakcell Arena'da basın toplantısı düzenledi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Bakü'de olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Yabancılık çekmiyoruz. Her iki takım için de zor bir maç olacak. Umarım güzel bir maç olur. Hak eden kazansın. Turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

"Rakibimiz liginin en değerli takımı"

Azerbaycan futbolunun çok mesafe aldığını ifade eden Güneş, "Yarın sahaya kazanmak için çıkacağız. Rakibimiz liginin en değerli takımı. Pozitif futbol oynamaya çalışıyorlar. Tirana'dan daha iyi bir takımla karşılaşacağız. İki takım da iyi oyunculara sahip. İyi konsantre olarak oynamalıyız. Elimizdeki kadro doğrultusunda en iyi oyuncularımızla sahada olacağız" diye konuştu. Taraftarlardan da taşkınlığa izin vermemelerini rica eden siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Dostluk içinde bir maç olmasını temenni ediyorum. Tribünde yanıcı madde olmaması lazım. Olumsuz davranışlardan kaçınılmasında yarar var. Taraftarlarımız güzel bir şekilde maç izlesinler istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ghezzal bireysel çalışmalarını sürdürüyor"

Sakat oyuncuların durumuyla ilgili bir soruya da cevap veren Güneş, "Cenk antrenmanlara katılıyor ama buraya getirmedik. Ghezzal bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Masuaku cezalı olduğu için burada yok. Nasıl bir kadroyla sahada olacağımıza maç günü karar vereceğiz" sözlerini sarf etti.

"Transfer konuşmanın anlamı yok"

Transfer konusuna da değinen tecrübeli teknik adam, "Transfer konuşmanın anlamı yok. Stoper düşündüğümüzü söylemiştik. Geç kaldık düşüncesinde değiliz. Uzun maratonda böyle bir ihtiyaç doğabilir. Türk takımları Avrupa'da başarılı sonuçlar alıyor. Beşiktaş olarak bu konuda öncü konumdayız. Ülke puanına çok katkıda bulunduk. Avrupa'da Türk takımlarının başarılı olmalarını isterim" diye konuştu.

Salih Uçan : "İnşallah güzel bir sonuç elde ederiz"

Siyah-beyazlı oyuncu Salih Uçan ise, "Tirana maçlarını iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi yeni bir rakiple karşılaşacağız. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. İnşallah güzel bir sonuç elde ederiz. Evimizde turu geçmek istiyoruz. Gruplara kalmak ve sonrasında gruplardan çıkmak istiyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz. Takım için elimden gelen katkıyı vermek istiyorum. Her maç çok zor. Futbolda her şey olabilir" açıklamasında bulundu. - BAKÜ