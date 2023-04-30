Şenol Güneş: Derbiden 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sahalarında 3-1 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Harika bir ambiyans vardı. Hava ve saha güzeldi" diyen Güneş, "Rakip güçlüydü, liderdi. Futbola dair her şey olumluydu. Biz de istekliydik, önde baskı yapmak istedik ama çok kop kaybı yaptık. Galatasaray da topu iyi kullanarak bizim yarı sahamızda kaldı. Rakibin golü atması belki de bizi rahatlattı, sakinleştirdi. Daha iyi top kullanmaya başladık, ikinci yarı daha fazla hücuma çıktık. Daha agresif oynayıp kazanmış olduğumuz toplarla hücuma çıktık. Rakip de hamlelerini yapıp hücuma gitmeye çalıştı. Tüm oyuncularımız buna cevap verdi. Taraftarın da olağanüstü desteği vardı. Bir ara kulaklarımın sağır olduğu dönemdi" şeklinde konuştu.

Maç esnasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile arasında yaşananların sorulması üzerine Güneş de, "Bir oyuncumuzun el hareketi vardı. Okan hoca da 4. hakeme neden oyuncuya sarı kart gösterilmediğini sordu. Oyunda bazen kendini kaybedebiliyor. Oyuncularına haklı olarak sahip çıkacak. 'Sakin ol, sen de aynı hareketi yaptın' dedim. O da bana çizgiyi geçtiğimizi söyledi. Ben de 'Çizgiyi sana yardımcı olmak için terk ettim' dedim. Anladım ki gerginlik yapacak, uzaklaştım oradan. Severim, işini iyi yapıyor. Allah yolunu açık etsin" yorumunu yaptı.