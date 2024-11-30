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Şenol Güneş: 'Bu maçta puan kaybı asla beklemiyordum'

Şenol Güneş: 'Bu maçta puan kaybı asla beklemiyordum'
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Corendon Alanyaspor'a 2-1 kaybettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, puan kaybını beklemediğini belirtti. Oyunlarından memnun olmadığını ifade eden Güneş, özellikle ikinci yarıda düşen performansa dikkat çekti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçta puan kaybı asla beklemiyordum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Maça da kazanma arzusuyla iyi başladık ve oyunu iyi taşıdık. İlk yarı genel anlamda istediğimiz gibi geçti. Hem oyunumuz hem de sonucumuz olumlu ilerliyordu. Ancak ilk yarının son bölümünde verilen penaltı ve ardından kaçırdığımız gol var ama yine de genel olarak ilk yarıda oyuncularımızın savunma anlayışı, dikkati, topa sahip olduktan sonraki hızlı geçişleri oldukça olumluydu. İkinci yarıya da aynı oyun anlayışıyla devam edip penaltıya rağmen kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir maçtı. Ancak ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde tamamen dağıldık. Topu önde tutamadık, baskı yapmadık. Rakip geldi pozisyonlar buldu gol de yedik. Daha sonra oyunu yeniden kontrol etmeye başladık" ifadelerini kullandı.

"Oyun oynanmasına izin verilmeyen bir düzen vardı"

Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rakip 10 kişi kaldığında ise hem sakin kalmayı başaramadık hem de bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. O bölümlerde daha fazla pozisyon üretebilir, daha sakin bir oyunla rakibe daha etkili olabilirdik. Zaman oynama olayı da olunca rakip de bunu iyi kullandı. Maçın 68. ve 76. dakikaları arasında neredeyse hiç oyun oynanmadı, sadece 10-15 saniyelik bir akış oldu. Oyunun ritmi tamamen kayboldu. Maçın uzatma süresi 10 dakika olarak verildi ama 20 dakika da verilse fark etmezdi çünkü oyun oynanmasına izin verilmeyen bir düzen vardı" dedi.

"Bu maçta puan kaybı asla beklemiyordum"

Maçta kaybedilen 3 puandan dolayı üzüntülü olduklarını da aktaran tecrübeli teknik adam, "Pozisyonlara ne verildi ne verilmedi konuşmak istemiyorum ama karşımızda 11 tane oyuncu var gibi oynadık. Biz de bu sürede rakibin tuzağına düştük. Bu süreçte gereksiz, kontrolsüz ortalar yaptık. Topu oyuna sokmada ve sakin kalmada başarısız olduk. Buna rağmen duran toplardan ve ortalardan pozisyonlar bulduk, ancak daha dikkatli olabilseydik goller bulmamız mümkündü. Her şey iyi giderken bir anda oyunun tersine dönmesi ve hızlı oynamak adına yapılan telaşlı hamleler oldu. Kontrolsüz toplar ve gereksiz panik, rakip de bunu zamana çevirerek maçı kazandı. Çok üzgünüm çünkü bu maçta puan kaybı asla beklemiyordum. Ancak maalesef 3 puan kaybettik" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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