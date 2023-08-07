Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacakları Neftçi Bakü maçı öncesi yaptığı açıklamada, futbol adına güzel bir karşılaşma olacağını düşündüğünü belirterek, 'Beşiktaş olarak bu turu da geçmek istiyoruz' dedi.

- Şenol Güneş : "Beşiktaş olarak bu turu da geçmek istiyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacakları Neftçi Bakü maçı öncesi yaptığı açıklamada, futbol adına güzel bir karşılaşma olacağını düşündüğünü belirterek, "Beşiktaş olarak bu turu da geçmek istiyoruz" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacakları Neftçi Bakü hakkında konuşan Güneş, "Neftçi Bakü PFK iyi pas yapan teknik bir takım. Futbol adına güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Tirana maçına göre daha iyi bir zemin olacağını düşünüyoruz. Bizim onlara, onların bize bir yabancılık durumu yok. Beşiktaş olarak bu turu da geçmek istiyoruz" dedi.

"Cenk'in perşembe oynaması zor gözüküyor"

Yeni transferler ve sakat oyuncularla ilgili bir soru üzerine Güneş, "Rebic takımla idman yapmadığı için sıkıntısı vardı. Genel testlerde dayanıklılık ve sürat olarak iyi ama kuvvet eksiği var. Maç performansı olarak tam hazır değil. Oyuna sonradan dahil etmek daha doğru olabilir. Cenk takımla ilk kez çalışıyor, ağır bir sakatlık geçirdi. Perşembe oynaması zor gözüküyor. Ligin ilk maçına kadar durumuna bakacağız. Ghezzal bireysel koşulara başladı. Bir hafta sonra takımla çalışmasını bekliyoruz. Oyuncular iyi niyetli, fiziksel olarak sorun gözükmüyor. Paylaşma duygusu fazla, takıma oyunu iyi. Kadro sezon başında dalgalanma geçirebilir. Geride kalan iki maçta düşündüğümüz oyunu oynamaya çalıştık. Takım oyunu oynamaları ve disiplinli olmaları beni sevindiriyor. Takımın kendine güven duyduğunu düşünüyorum. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Başarı için en iyi transferlerin yapılmasından yanayım"

Transfere de değinen tecrübeli teknik adam, "Yol göstermek, yardımcı olmak için yapılan eleştirilere saygı duyarız. Başkan ve yönetim uğraşıyor. Oyuncularla görüşmeler var. Alternatif oyuncular bakıyoruz. Taraftarımızın sakin olması lazım. Hiçbir şey bitmedi. Başkana destek olmak durumundayız. Sürekli negatif konuşmak doğru değil. Transfer; idari, teknik ve mali bir konudur. Kararlar bunlara göre veriliyor. Bütçe ve takım kadrosunun iyi olması bir kulübün en büyük gücüdür. Başarı için en iyi transferlerin yapılmasından yanayım. Yıkmak üzerine eleştiriyi Beşiktaşlı olmayan yapar. Biz daha bir şey yapmadan konuşulması doğru değil. Sponsorluktan gelecek para kulübe gidecek. Varsa birinin bildiği bir sponsor hemen alalım. Ghezzal ve Cenk iyi durumda olsalardı, bugün forvet konusu bu kadar konuşulmazdı. Talisca ile konuştum. Çok özlediğini gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde on milyondan aşağı değil. Sponsor buluyorlar onları bilemem. Diğer takımların transferlerine saygı duyuyorum. Sahaya herkes 11 oyuncuyla çıkacak" açıklamasında bulundu.

"Kongre olursa yine bu takım oynayacak"

Başkan ve yöneticileri yaralayarak değişim istemenin mantıksız olduğunu vurgulayan Güneş, Bu işi çözmez ki. Hedefimiz takımı başarılı kılmak. Kongre olursa yine bu takım oynayacak. Sonra konu bana gelecek. Hücuma dönük orta saha ve kenar oyuncusu almak önceliğimiz. Stoper ve mavi kartlı oyuncu konularını da değerlendiriyoruz. Bazen iki veya üç oyuncu almaktansa birden fazla pozisyonda oynayabilen bir oyuncu almak daha iyidir" açıklamasında bulundu.

"Sabırlı olacağız, çalışacağız"

Rakip kim olursa olsun ciddiye aldıkların da ifade eden Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakip kim olursa olsun ciddiye alıyoruz. Beşiktaş; maharetli, asaletli ve cesaretli bir takım olarak sahada olacak. Sabırlı olacağız, çalışacağız. Ekonomik gücümüze uygun oyuncular alacağız. Herkes aynı parayı harcadığında herkes aynı anda şampiyon olmayacak. Transferde ince eleyip sık dokumaya çalışıyoruz."