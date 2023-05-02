Şenol Güneş, Beşiktaş'ın son dönemdeki başarılı performansını değerlendirdi Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı 3-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, futbol kamuoyunun, son dönemde sergiledikleri performansı hayranlıkla ve takdirle izlediğini gözlemlediğini söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güneş, "En iyi aydınlanma aracı güneştir, bedavadır, aynı zamanda da etkilidir. Faydalanmasını bilmek lazım. Beşiktaş'ı seven herkes mutlu. Kamuoyunda herkesin oyunu hayranlıkla izlediğini gözlemliyorum. Bunlar güzel şeyler. Bunu yaptığımızda iyi takım olduğumuzu göstereceğiz. Başlangıca göre daha iyi durumdayız. Fraport TAV Antalyaspor maçında neler yapabileceğimizi bir kez daha göreceğiz. Zor bir maç. Organize bir takım. O maçı da aldığımızda daha moralli ve güvenli olacağımızı düşünüyorum. Omar Colley ve Salih Uçan'ın hafif ağrıları var. Durumlarını takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligdeki sıralamaya bakmadan kalan 4 maçlarını kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Lideri yendik ama bu bize şampiyonluk getirmedi. Toplam 4 maçımız var. Bu sezon ligin gidişinde birçok takımı etkileyen olumsuzluklar var. Bazen 3 günde bazen de 15 günde bir maç yapıyorsunuz. Maalesef bunu da yaşayacağız. Antalyaspor maçından sonra uzun süre ara olacak. Oyunculara 3-4 gün izin vereceğim. 13 Mayıs'ta da Azerbaycan yardım amaçlı bir maç yapacağız. Alınan kararla düşecek takım sayısı azalınca ligin seyrinde bazı işler karıştı. Maçların heyecanını azaltacak durumlar var. Oyun olarak umut vermek ve taraftarın beklediği güzel oyunu oynamak camianın güvenini artıyor." diye konuştu.

"Arzum Beşiktaş'ın şampiyon olması"

Şenol Güneş, ikili averajda şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üstünlük kurmalarıyla ilgili, "Galatasaray ve Fenerbahçe bizden avantajlı. Yan yana gelirsek tabii ki avantajlı olacağız. Onlara şu an bakmıyorum. Hayal satmam. Arzum Beşiktaş'ın şampiyon olması. Şampiyonluk dışında sonucu başarı kabul etmiyoruz. Büyük takımlar her zaman ayakta kalmasını bilmeli. Sorunları olduğu zaman daha çok kenetlenmeli." şeklinde görüş belirtti.

"Bir tek yaşımla ilgili doğru şeyler söylendi"

Şenol Güneş, futbol kamuoyunun Beşiktaş'ın başına geçmeden önceki kendisi hakkında yaptığı eleştiriler ve şu an yakalanan iyi gidişatın ardından yapılan övgülere ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Bir tek yaşımdan ilgili doğru şeyler söylendi. Dedikleri tek doğru bu. Anormal bir şey yapmadım. İşimi yaptım. Yaptığımız o kadar çok şey var ki bunları anlatmaya ihtiyaç duymuyorum. Yaşımı da değiştiremiyorum. O öyle anlıyorsa susmak daha yararlı diye düşünüyorum. Beni sevmeyenin bugün sevmesi onun sorunu. Onu da suçlamamak lazım. Beni tanımıyor."

"Aboubakar, ait olma duygusuyla çok ön planda"

Son dönemde attığı gollerle siyah-beyazlı takıma önemli katkı sağlayan Vincent Aboubakar'ın performansıyla ilgili de konuşan Güneş, "Aboubakar, yetenekleri ve ait olma duygusuyla çok ön planda. Takımı seviyor. Arkadaşlarına pozitif enerji veriyor. Hala zamana ihtiyacı var. Takıma katkı yapıyor. Her geçen gün gelişimini daha üst seviyeye çıkarıyor. Daha önceki form grafiğini yakalayacağını düşünüyorum. Beceri olarak iyi bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

"Gidiyorsa bunun bedelini futbolcu ödemeli"

Şenol Güneş, sakat olduğu için ülkesi İngiltere'ye giden ancak ameliyat olduğu gerekçesiyle sezonu kapatan Dele Alli'ye sitemde bulunarak, "Elimizdeki oyuncuları kazanmaya çalışıyoruz. Dele Alli sakat olduğu için gitti. Ameliyat oldu ve gelmedi. Büyük takımda bir oyuncunun katkısı yok ve gidiyorsa bunun bedelini futbolcu ödemeli. İyi oynayan ve takıma yararlı oyuncuların kalmasını istiyoruz. Anlaşması biten oyuncularla da konuşacağız." ifadelerini kullandı.