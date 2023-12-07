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Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını doğruladı

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Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve şu an kulüpsüz olan Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını doğrulayıp resmi davet beklediğini söyledi.

Süper Lig devi Beşiktaş ile yollarını ayıran Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını ve davet beklediğini söyledi.

"TEKLİF GELDİ"

Azerbaycanlı gazeteci Elçin Cafarov'a konuşan Şenol Güneş, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan milli takımında çalışmaktan gurur duyarım. Belli kişilerden teklifler geldi" ifadelerini kullandı.

"RESMİ DAVET BEKLİYORUM"

71 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım" dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN İSTİFA ETTİ

Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Beşiktaş'ta görev aldı. Güneş,alınan kötü sonuçlardan dolayı 6 Ekim 2023'te bu görevinden istifa etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Şenol Güneş Spor Haberler

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