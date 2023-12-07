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Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını doğruladı

7 Aralık 2023 18:01 Son Güncelleme: 18:04 Abone Ol

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve şu an kulüpsüz olan Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını doğrulayıp resmi davet beklediğini söyledi.