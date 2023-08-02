Şenol Güneş: 'Avantajlı bir skora sahibiz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana maçı öncesi avantajlı bir skora sahip olduklarını belirterek, kazanmak istediklerini söyledi. Güneş ayrıca zeminin maçı etkileyebileceğini ve Ghezzal ile Cenk'in durumlarının iyiye gittiğini açıkladı. Necip Uysal ise rakibe saygı duyduklarını ve kazanarak yollarına devam etmek istediklerini ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana maçı öncesi yaptığı açıklamada, "İlk maçı sahamızda oynadık ve kazandık, avantajlı bir skora sahibiz. Burada da kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz" dedi.

Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolculardan Necip Uysal, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda KF Tirana ile oynayacakları rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, ilk maçı kazandıklarını ve avantajlı bir skora sahip olduklarını belirterek, "Burada da kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. İyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz. İlk maçta bizi zorladılar, bu maçta da bizi zorlayacaklardır. Rakibimiz takım oyunu oynamaya çalışıyor. İyi savunma yaparak hızlı hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Tanıdığımız oyunculara sahipler. Kendimizi iyi hissediyoruz. Oyuna hakim olarak oynamaya çalışacağız" diye konuştu.

"Güzel maç olmasını istiyorum ama zemin olumsuz etkileyebilir"

Stadyumu beğendiğini ancak zeminle ilgili sorun olduğunu vurgulayan Güneş, "Güzel maç olmasını istiyorum ama zemin olumsuz etkileyebilir. Güçlü bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Birçok konuda Arnavutluk futboluna göre avantajlı durumdayız" açıklamasında bulundu.

"Ghezzal ve Cenk pazartesi günü idmana çıkacak gibi görünüyor"

Eren Şafak'ın ayrılması ve bazı oyuncularım durumlarıyla ilgili soruya da cevap veren tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Eren Şafak kendine yeni bir yol çizmek istedi. Hayırlı olsun, kendisine başarılar diliyorum. Ghezzal ve Cenk pazartesi günü idmana çıkacak gibi görünüyor. Durumları iyiye gidiyor. Ghezzal elinden geleni yapıyor. Her oyuncu garanti sezon sonuna kadar oynayabilecek durumda olsa transfer yapmaya gerek kalmaz. Ghezzal bizim için önemli bir oyuncu, hazır olduğunda takıma katılmasını istiyoruz. Ghezzal iyi niyetle çalışıyor. Kimseyi dışlamıyoruz."

Necip Uysay: "Rakibimize saygı duyuyoruz"

Siyah-beyazlı oyuncu Necip Uysal ise, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Bu maça iyi çalıştık. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Şu an stoperde kendimi daha iyi hissediyorum. Takımın durumu çok iyi. Sahaya çıktığımızda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL