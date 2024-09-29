Üye Girişi
Haberler

Şenol Güneş: '3 Puanı Hak Ettik'

Şenol Güneş: '3 Puanı Hak Ettik'
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor karşısında aldıkları 3 puanı hak ettiklerini belirterek, takımın eksiklerini düzelteceklerini ifade etti. Kazanmanın moral verici olduğunu ve gelecek maçlar için umutlu olduklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor karşısında 3 puanı hak ettiklerini belirterek, çalışarak eksikleri düzelteceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında konuştu. 5 maç sonra kazandıklarını hatırlatan Güneş, "6. maçta galibiyet aldık. 3 puanı hak ettik. İstekli başladık. Ama müsabakada isteğimiz ve kalitemiz örtüştü mü derseniz evet diyemiyorum. Basit hataları görünce üzülüyorum ama çalışarak bunları düzelteceğiz. Rakibe uzak oynuyoruz. Yediğimiz goller ve verdiğimiz pozisyonlar sıkıntı ama kazanarak gitmemiz önemli. Kaybettiğimiz puanlara baksaydık, konumuzu düzeltebilirdik. Eksiklerini görerek giden bir takım olarak ve oyuncuların emeğinin karşılığı olarak bu 3 puanı almak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir heyecanları olur. Üzerlerinden biraz yük atarlar. Hatay maçını kazanırsak birçok şeyin olumlu olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki döneme giderken maç maç kazanıp gidersek moral kazanırız. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. O yüzden umutluyum" ifadelerini kullandı.

Almaları gereken çok mesafe olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Nwakaeme ve Visca'nın katkı yapmaları çok önemli. Banza katkı yaptı. Daha olacaklarını düşünüyorum. Muhammed Cham yetenekli oyuncu, değerlenebilir. Çalışırsa çok değer kazanır, yetenekli oyuncu ama aksi olursa, piyasada çok yetenekli oyuncular var. Sonuçlara endeksli olduk. Kazanırken eleştiri yapmak daha iyi oluyor. Alınganlığı ve kırılganlığı az oluyor. Oyuncularımız kötü değil, sorunla değil. Başarılı olmak için daha çok çalışmaya ihtiyaçları var. Bugün Draguş'u beğendim. Kısa olsa beğendim. Çünkü mücadele isteğini ve arzusunu gördüm. Benim için önemli. Rakibe baskı yapan bir takım olduğumuzda mutlu olurum ama hiç birimiz havaya girmeyeceğiz. Denswil'in yaptığı hareket gereksiz. Mücadele eden oyuncu böyle hatalar yaparsa nelere neden olacağını görecek, düzeltecek. Bu gecenin iyi tarafı kazanarak ders alarak gitmemizdi" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Şenol Güneş Konyaspor trabzon Futbol Güneş Yaşam Spor

İstanbul'a şiddetli sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Saat verildi, sıcaklıklar rekor seviyede düşecek

 Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

 Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç

Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç
Karısının direksiyon hocasını bu hale getirdi! Olayın nedeni akılalmaz

Karısının öğretmenini bu hale getirdi! Olayın nedeni akılalmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti! Eyüpspor Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Eyüospor- Gaziantep maçı kaç kaç? KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi? SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı? Atletico Madrid- Real Madrid maçı CANLI İZLE! İspanya LaLiga ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI HD, şifresiz izleme linki var mı? Canlı maç izle! Osmaniyespor FK - Yozgat Bozok Spor maçı CANLI İZLE! Osmaniyespor- Yozgat Bozok maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig)
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });