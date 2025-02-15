Şenol Güneş, 12 Yıl Aradan Sonra Beşiktaş'a Yenildi

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yıl sonra rakip olarak çıktığı Dolmabahçe'de eski takımı Beşiktaş'a kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. 2015-2016/2018-2019 ve 2022-2023/2023-2024 sezonları arasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapan ve 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşan Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında tam 12 yıl sonra rakip olarak çıktığı Dolmabahçe'den yenilgiyle ayrıldı.

Güneş, son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde yine Trabzonspor'un başındayken İnönü Stadyumu'nda Beşiktaş'a konuk olmuş ve mücadele 1-1 sona ermişti. - İSTANBUL