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Şeniz Karagöz Türkiye İkincisi Oldu

Şeniz Karagöz Türkiye İkincisi Oldu
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Antalya'nın Belek bölgesinde düzenlenen 40+ Tek Kadınlar Masters Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar Karagöz Tenis Kulübü oyuncusu Şeniz Karagöz Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti.

16-24 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Belek bölgesinde düzenlenen Türkiye Tenis Federasyonu 40+ Tek Kadınlar Masters Türkiye Şampiyonası'nda, Afyonkarahisar Karagöz Tenis Kulübü oyuncusu Şeniz Karagöz Türkiye ikincisi oldu.

Megasaray Tenis Akademisi'nde gerçekleşen turnuvada, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen tenisçilerin kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada, Şeniz Karagöz gösterdiği üstün performansla turnuvanın finaline yükseldi. Şeniz, Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını dileyerek: "Karagöz'ün bu başarısı, Afyonkarahisar Tenisi için de büyük bir gurur kaynağı oldu" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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