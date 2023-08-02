Senegalli Gazeteci: Çin, Dünya Üniversite Yaz Oyunları ile Açıklık ve Konukseverliğini Gösteriyor

Senegalli gazeteci Diacounda Sene, FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın, Çin'in açıklık ve konukseverliğini dünyaya gösterme açısından bir fırsat işlevi gördüğünü söyledi. Sene, Çin'in yaşadığı dönüşümden etkilendiğini ve oyunların organizasyon standardının büyüleyici olduğunu belirtti.

CHENGDU, 2 Ağustos (Xinhua) -- Senegalli gazeteci Diacounda Sene, FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın, Çin'in açıklık ve konukseverliğini dünyaya gösterme açısından bir fırsat işlevi gördüğünü söyledi.

2011 yılında Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 26. Dünya Üniversite Oyunları'nı takip eden ve Uluslararası Spor Basını Birliği üyesi olan Sene, Pazartesi günü Xinhua'ya verdiği demeçte, son ziyaretinden bu yana geçen 12 yıllık dönemde ülkenin yaşadığı dönüşümden çok etkilendiğini vurguladı.

Ana Basın Merkezi'ne dikkat çeken gazeteci, "Buradaki imkanlar ve hizmetler kendimizi evimizde hissetmemizi sağlıyor ve en iyi çalışma koşullarını sunuyor" ifadelerini kullandı.

Sene, "Burada oyunların organizasyon standardı büyüleyici" dedi.

"Çin'de karşılaştığım insanlar bana her zaman kendi dilimde yardımcı olmaya ve benimle kendi dilimde iletişim kurmaya çalışıyor" diyen Senegalli gazeteci, Çin halkının açık fikirliliğinden, dünyayla kucaklaşma ve dünyanın dört bir yanından gelen tüm ziyaretçilere sıcak bir karşılama sunma isteğinden övgüyle bahsetti.

Sene, Senegal'in ve genel olarak Afrika'nın iyi bir dostu olan Çin'in, Afrikalı insanların yaşam şartlarını iyileştiren demiryolu gibi önemli altyapı projelerinin inşasına yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

Chengdu'da düzenlenen FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın, Çin'in açıklık ve paylaşım felsefesini ve dünyayla iletişimde bulunmaya yönelik samimi niyetini yansıttığını vurgulayan Sene, bu açıklık ve konukseverlik ruhunun küresel kalkınmaya katkıda bulunacağını olan inancını dile getirdi. ¦