Haberler

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Senegal, geriye düştüğü maçta Sudan'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Senegal'in gollerini Pape Gueye ve Ibrahim Mbaye kaydetti.

SENEGAL, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Sudan'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu açılış maçında Senegal ile Sudan karşı karşıya geldi. Grand Stade de Tanger'de TSİ 19.00'da başlayan karşılaşmada Moritanyalı hakem Dahane Beida düdük çaldı. Senegal, geriye düştüğü maçta Sudan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek turladı. Senegal'e turu getiren golleri 29'uncu ve 45+3'üncü dakikada Pape Gueye ile 77'nci dakikada Ibrahim Mbaye attı. Sudan'ın tek golü ise 6'ncı dakikada Amar Abdallah'tan geldi. Senegal'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Ismail Jakobs 53 dakika süre alırken, Samsunsporlu Cherif Ndiaye ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Bu sonucun ardından Senegal adını çeyrek finale yazdırırken, Sudan ise turnuvaya veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Bursa'da boş arazide terkedilmiş bebek bulundu

Boş araziden gelen ses, ekipleri alarma geçirdi
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi