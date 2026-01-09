Haberler

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Senegal, Mali'yi 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Iliman Ndiaye'nin kaydettiği golle turu geçerken, Mali'de Yves Bissouma kırmızı kart gördü.

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Mali ile Senegal karşı karşıya geldi. Grand Stade de Tanger'de TSİ 19.00'da başlayan mücadelede Güney Afrikalı hakem Abongile Tom düdük çaldı. Senegal, karşılaşmayı tek golle kazanarak turladı. Senegal'e turu getiren golü 27'nci dakikada Iliman Ndiaye kaydetti. Karşılaşmanın 45+3'üncü dakikasında Mali'de Yves Bissouma kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan Senegal'de Galatasaraylı Ismail Jakobs karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlarken, Mali'de Fenerbahçeli Dorgeles Nene 55'inci dakikada, Beşiktaşlı El Bilal Toure ise 82'nci dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Senegal yarı finale yükselirken, Mali turnuvaya veda etti.

