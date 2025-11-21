Haberler

Sena Yılmaz, Dünya ve Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

14 yaşındaki milli sporcu Sena Yılmaz, Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası ve Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Antrenörü ile birlikte yoğun bir tempoyla çalışarak gelecekteki hedeflerini de sürdürüyor.

Önce Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda ardından Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 14 yaşındaki milli sporcu Sena Yılmaz, başarılarıyla dikkati çekiyor.

Celal Sönmez Spor Lisesi 2. sınıf öğrencisi Sena Yılmaz, ailesinin de desteğiyle 3 yıl önce kentteki Turhanlar Spor Kulübü'nde tekvandoyla tanıştı.

Bu yıl milli takıma da seçilen Yılmaz, 10-14 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 51 kiloda mindere çıktı. Bu şampiyonada altın madalya kazanan Sena Yılmaz, buradaki derecesinin ardından 2025 Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdü.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6-8 Kasım'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 51 kiloda mindere çıkan Sena Yılmaz, Moldovalı rakibini 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, madalyalarına yenilerini eklemek için haftanın 6 günü antrenörü Muhammet Turhan ile çalışmalarını sürdürüyor.

"Aynı sene içerisinde hem Avrupa hem dünya şampiyonu oldum"

Sena Yılmaz, AA muhabirine, annesinin yönlendirmesiyle 3 yılı aşkın süredir tekvandoyla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Yurt içi ve yurt dışında birçok şampiyonaya katılmak için yoğun bir tempoda antrenman yaptığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçen sene Ankara'da Multi Çoklu Avrupa Oyunları'na katıldım. Burada ikincilik elde etmiştim. Bu yıl Turkish Open'da ikinci oldum. Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Daha sonra Dünya Şampiyonası'nda, son olarak da Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldum. Gururlu ve çok mutlu oldum. Aynı sene içerisinde hem Avrupa hem dünya şampiyonu oldum. Gelecek yıl Gençler Dünya Şampiyonası var. Oraya gidip altın madalya kazanmayı hedefliyorum."

Yılmaz'ın antrenörü Muhammet Turhan da, son katıldıkları Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda sporcusunun altın madalya kazanmasıyla büyük gurur yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için stresli bir maç oldu. Dünya şampiyonu olarak gidiyorsun. Milli formayı temsil ediyorsun. Hem sporcumun hem de benim üzerimde bunun yükü vardı. Bunun da en iyi şekilde üstesinden geldik. Aşırı heyecan vardı. Elhamdülillah kazandık. Sporcumuz bu sene yıldızlarda hem dünya hem Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'de aynı yıl içerisinde hem dünya hem Avrupa şampiyonu olan ilk sporcu. Önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'na hazırlık yapıyoruz. Oradan da dünya şampiyonu olarak dönmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Semih Şahin - Spor
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu

Her taşın altına bakıldı, 5 kilometre uzakta bulundu
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

Güvenlik açığını buldu, aynı bankayı 38 kez soydu
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Miss Universe 2025'de olaylı güzel birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Miss Universe'de şaibeli sonuç! Olaylı isim birinci oldu
Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim

Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.